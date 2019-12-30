Пустующая 20 лет Нарвская ратуша готовится к реконструкции

Дата публикации: 30-12-2019, 09:30 Просмотрено: 185

В Нарве готовятся приступить к реконструкции городской ратуши и Ратушной площади, после которой пустующая с конца 1990-х годов ратуша превратится в представительское здание и туристический центр, пишет rus.err.ee.

Нарвский колледж Тартуского университета и Нарвская ратуша. Фото: Урмет Коок/ERR

Проект реконструкции был утвержден в уходящем году Государственным центром опорных услуг, чтобы дать толчок развитию всего исторического центра Нарвы.

"Мы надеемся, что здесь появится очень приличный туристический объект, который мотивирует предпринимателей смелее вкладываться в развитие исторического центра", - сказал корреспонденту ERR директор департамента городского развития и экономики Нарвы Юрий Сайя.

Он выразил надежду, что теперь в этом районе начнут открываться кафе, магазины и гостиницы. "Сейчас в историческом центре отсутствует предпринимательская среда, и я очень надеюсь, что наш проект будет способствовать такому развитию", - добавил Сайя.

Последние 20 лет, когда из ратуши выехал дом детского творчества, помещения в здании использовались различными творческими коллектива, а иногда и просто как склад - для хранения найденных велосипедов или макета Старой Нарвы. В обновленной ратуше разместятся пункт туристической информации, магазины марципана, чая и сувениров, а в подвале откроется ресторан. На второй и третий этажи здания переедут местные органы власти.

"Все заседания горсобрания, конференции и семинары будут проходить на третьем этаже, а на втором этаже начнут проходить официальные приемы мэра, пресс-конференции и все прочие [официальные] мероприятия", - пояснил Сайя.

По замыслу авторов проекта, реконструкция городской ратуши и Ратушной площади дополнительно оживит центр города, ради чего в свое время здесь построили Нарвский колледж Тартуского университета.

"Ратушная площадь и Стокгольмская площадь будут привлекать людей прийти погулять, встретиться, выйти на променад перед Ратушей, прогуляться вдоль реки. Это, безусловно, еще больше повысит ценность этого района города, квартиры в котором уже сейчас в три раза дороже, чем в остальной Нарве. Это одно из главных несчастий Нарвы, что у нас нет улицы, где можно себя показать и других посмотреть", - сказала депутат местного горсобрания Катри Райк.

Конкурс на строительные работы объявят к весне 2020 года, а завершение проекта запланировано на осень 2023 года. Стоимость реконструкции Нарвской ратуши и прилегающей территории составит более 7 млн евро.

Источник: rus.err.ee