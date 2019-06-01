Принят бюджет Нарвы на 2020 год

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Бюджет Нарвы на 2020 год - около 97 миллионов евро - был утвержден городским собранием Нарвы 19 декабря. В бюджет включено много пунктов, вызвавших одобрение всех без исключения депутатов.

Это долгожданная реконструкция Ратуши и Ратушной площади, первый этап строительства Стокгольмской площади, второй этап строительства велодорожек, которые свяжут между собой Нарву и Нарва-Йыэсуу, строительство транзитной дороги и многое другое.

Комплименты и разъяснения

Эти плюсы бюджета отметила в своем выступлении депутат оппозиционной фракции Meie Narva Катри Райк. Заместитель председателя горсобрания Елена Пахомова, входящая в правящую фракцию Kodulinn Narva, в свою очередь, поблагодарила оппозиционных депутатов Виктора Шемарина и Веру Григорьеву за активное участие и вклад в работу депутатских комиссий, занимавшихся подготовкой бюджета.

Многие депутаты от фракции Kodulinn Narva ответили на критику в адрес бюджета, прозвучавшую ранее со стороны оппозиционных депутатов.

Так, по мнению Елены Пахомовой, вкладывание немалых средств - 1, 7 миллиона евро - в реконструкцию стадиона возле Кренгольмской гимназии, оправдано, так как стадионом смогут пользоваться не только школьники, но и все местные жители, и его реконструкция наряду с обновлением парковой зоны станет частью улучшенной жизненной среды для жителей Кренгольмского района. А в дальнейшем непременно придет черед реконструкции городского стадиона «Кренгольм», пообещала депутат.

Татьяна Стольфат привела аргументы в пользу строительства городом собственного дома попечения, на проектирование которого в бюджет будущего года заложено 30 тысяч евро: по мнению депутата, в услуги дома попечения, построенного фирмой-оператором, неизбежно войдут также расходы на проектирование и строительство, и в целом покупка такой услуги окажется дороже, чем строительство дома попечения за счет бюджетных средств.

Бюджет одной фракции

По мнению фракции «Наша Нарва», в бюджете будущего года не нашла отражения стратегия, которая создавалась в период борьбы за титул Культурной столицы Европы 2024 года: в бюджете учтено проведение всех традиционных культурных мероприятий, но нет новых форматов, которые привлекли бы в город туристов.

Также фракция отметила, что бюджет не прозрачен. «Это не бюджет города, а бюджет фракции Kodulinn, в нем много объектов, связанных с именем того или иного депутата фракции. Также нет ясности, какую конкретно пользу приносит городу та или иная организация, есть от нее заявка или нет», - заявила на сессии Катри Райк.

К примеру, не входящий во фракцию, но также оппозиционный депутат Сергей Горлач привел в пример финансирование городом пяти церквей различных конфессий, каждой из которых в год выделяется по 3 тысячи евро, то есть в целом город тратит на поддержку церквей 15 тысяч евро, а какой в этом резон - никому не известно. Также, по мнению депутата, нет смысла поддерживать все национально-культурные общества города одной и той же суммой 600 евро, независимо от их вклада в общественную жизнь.

Бесплатная газета: Kodulinn Narva гнет свою линию

В ходе заседания 19 декабря депутаты обеих фракций посвятили много времени обсуждению двух далеко не самых затратных статей бюджета: финансирование городской газеты Narva Linnaleht, на которую в бюджет заложено 145 тысяч евро, и поддержка центра для детей с недостатками здоровья «Матвейка», на которую в бюджет не заложено ни цента.

Оппозиционные депутаты предлагали провести конкурс на оказание услуги информирования населения об официальных городских новостях и выделить средства на эти цели по его результатам - по их предположениям, итоговая сумма при таком подходе оказалась бы гораздо меньше.

Также они предлагали вместо финансирования городской газеты выделить 60 тысяч евро на поддержку «Матвейки», увеличить на 10 тысяч евро поддержку национально-культурных обществ и создать народный бюджет в размере 30 тысяч евро.

Но ни одно из этих предложений поддержки большинства не нашло. Заместитель председателя Нарвского городского собрания Лариса Оленина заявила в ходе обсуждения бюджета, что бесплатные информационные издания содержат многие эстонские самоуправления и, несмотря на некоторые недочеты местного издания, на которые уже обращено внимание его руководства, бесплатная городская газета необходима нарвитянам. «Мы будем продолжать ту линию, которая есть, и доводить до сведения нарвитян всю необходимую информацию, рассказывать о том хорошем, положительном, что у нас происходит. Чтобы люди были уверены, что они живут в городе, где ради них работает управа, депутаты и решаются все проблемы», - заключила Лариса Оленина.

Депутаты фракции «Наша Нарва» голосовали против принятия бюджета в представленном горсобранию виде.

Ирина Токарева