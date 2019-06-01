Слово редактора

Дата публикации: Вчера, 14:37 Просмотрено: 257

Дорогие друзья!

Позвольте, буду обращаться сразу к читателям двух газет - «Виру Проспект» и «Нарвская Газета»: думаю, вы уже улавливаете взаимосвязь. В следующем году исполнится 5 лет, как наша фирма, выпускавшая «Виру Проспект», приобрела «Нарвскую Газету» и до сих пор сохраняет оба издания. Ведь у каждой из них была своя аудитория, свой стиль и свои традиции. Мы это ценим и уважаем.

Став близкими родственниками, эти два издания усилили и впечатление от «газетной Нарвы»: мы теперь не два «одиночества», а издательская группа, творческий котел. Кстати, в этом году и съехались в одно помещение, теперь находимся на 2-м этаже дома на Пушкина, 20. Поэтому те, кто хочет познакомиться с Нарвой через призму местной газетной журналистики, прямиком идут к нам. В том числе и высокие чины. Эту миссию мы будем честно выполнять и впредь.

Есть и еще одна почетная наша обязанность: в 2020 году исполняется 80 лет «Нарвской Газете». Первый ее номер вышел еще до Второй мировой войны! И называлась она в то время - «Советская деревня». С особым пиететом вспоминаем и прародителя нашего юбиляра - первую нарвскую газету «Нарвский листок». Дата выхода -1898 год! Напомним, что в уходящем году исполнилось и 20 лет «Виру Проспекту».

Мы поздравляем все поколения сотрудников и читателей этих изданий. И обещаем, что наша небольшая редакция найдет и время, и силы, чтобы эти даты не остались без внимания. Наш очередной День читателя, который мы проведем в субботу, 18 января 2020 года, в ДК «Ругодив», будет очень необычным: мы создадим «Музей газет». Как вы в этом можете поучаствовать — расскажем чуть позднее.

«Нарвская Газета» - часть истории и культуры Нарвы. Надеемся, это понимание разделят с нами и городские власти, и общественные организации, и отдельные энтузиасты. Давайте подарим самой старой газете города достойный праздник! Надеемся, к нему присоединятся и читатели ее ближайшего родственника - «Виру Проспекта».

Юбилеи — это важно, они мотивируют и объединяют. Но по-прежнему главной темой остается для нас каждый новый номер наших газет; вы, сегодняшние их читатели. Весь год мы, как всегда, старались быть вашей «подзорной трубой», помогать узнать, разобраться и оценить. При этом кое-что и добавили: «распахивали ниву местной экологии» (проект «Зеленая страница»), рассказывали о социальном предпринимательстве (проект «Истории успеха»), приглядывались к житью-бытью литовского Висагинаса и латышского Даугавпилса (проект «Соседи»), консультировали по вопросам деятельности КТ.

Мы много учились: несколько семинаров в стенах редакции провел Балтийский центр развития СМИ (г. Рига), наши сотрудники выезжали на курсы повышения квалификации в Москву. Мы побывали на Всемирном конгрессе русской прессы в Турции, Ассамблее русского мира в Ярославле, пресс-туре в Украине. О чем и поделились с вами на страницах своих изданий.

В общем, старались не засидеться профессионально в четырех стенах, но при этом и наше общее дело развивалось вполне успешно: фирма «Prospekt- Media» впервые получила сертификат «Успешное предприятие Эстонии 2019». Как в нем отмечено, за вклад в развитие эстонской экономики и честной деловой культуры. Еще бы не подводила типография… Будем над этим работать.

С Новым годом, дорогие друзья!

С новыми радостями и горизонтами!

Татьяна Завьялова

и коллектив редакции