Осенняя столица: все прошло мегауспешно!

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Вот и завершилась программа мероприятий «Нарва - Осенняя столица Эстонии 2019», которая длилась три месяца, вплоть до астрономического зимнего солнцестояния. Нарва вновь блистательно подтвердила свой статус сезонной столицы, наполнив каждую неделю этого периода разнообразными культурными и спортивными событиями на любой вкус.

Фото: Ольга Чепурнова

Действительно, афиша Осенней столицы пестрила мероприятиями, интересными и для старшего поколения, и для молодых поклонников, как традиционных и классических жанров, так и авангардных. Часто в один день параллельно проходили несколько мероприятий на разных площадках города и зрителям приходилось выбирать, куда пойти. Для проведения мероприятий Осенней столицы были задействованы практически все площадки города – ДК «Ругодив», концертный дом «Женева», Нарвский замок, Дом детского творчества, театральный центр «Vaba Lava», Нарвский колледж и другие.

Билеты разлетались, как горячие пирожки

Окидывая взглядом афишу всех трех месяцев, можно отметить, что она была наполнена концертами и фестивалями, выставками и театральными представлениями. Дмитрий Вергун, заместитель руководителя Отдела культуры Нарвской городской управы, почеркнул, что в афишу вошли порядка пятидесяти мероприятий, но фактически их состоялось в городе значительно больше. Все прошло с большим успехом – и новые мероприятия, как кинофестиваль KinoFF, и уже традиционные, как, например, театральный фестиваль «Золотая маска». Интересными были музыкальные события: фестиваль джазовой и ритмической музыки «IdeeJazz» и рок-фестиваль «Грачи улетели». Порадовал зрителей юбилейный концерт Нарвского симфонического оркестра, которым бессменно руководит Анатолий Щура и который уже четверть века дарит публике свои замечательные выступления.

Дмитрий Вергун:

- Приятно, что люди ходят и, надеюсь, будут продолжать ходить на культурные мероприятия, - отмечает Дмитрий. - В прошлом году был такой всплеск культурных событий (открылся ДК «Ругодив» после реконструкции, появились и новые сцены в городе), что люди не могли пойти одновременно на проходящие параллельно мероприятия. В этом году радует то, что на фоне не лучших экономических новостей люди продолжали находить время и возможности посещать культурные мероприятия, в том числе из афиши Осенней столицы. И если поначалу были некоторые опасения о посещаемости, то уже начиная с открытия Осенней столицы, стало ясно, что они были напрасными. Билеты разлетались очень быстро, и на самые крупные события их, как правило, за неделю до мероприятия уже было не купить.

Отдел культуры сотрудничает со всеми организациями в Нарве, и у нас есть достаточно много партнеров, которые появились за время организации Осенней столицы – как в Эстонии, так и из Санкт-Петербурга, которые нам предлагают те или иные мероприятия. Думаю, уже несколько лет назад сложился этот культурный круг, который постоянно расширяется новыми людьми и партнёрами - самыми разными организациями, действующими в сфере культуры. И, если в первые годы, как правило, мы сами искали какие-то варианты, то несколько последних лет эти варианты нам предлагают, а мы стараемся отобрать лучшее и предложить нарвитянам и гостям нашего города. Какие-то традиционные события, которые уже полюбились зрителям, мы, разумеется, должны оставлять, но по мере возможности стараемся как-то видоизменять и дополнять и их.

В разных жанрах и на любой вкус

Осень для проведения мероприятий Осенней столицы - благодатное время, потому что работы на садовых участках заканчиваются, люди хотят разнообразить своё свободное время, погода пасмурная, а практически все мероприятия проходят в закрытых залах и помещениях.

«Представленная программа была очень интересной, - продолжает Дмитрий. – Прошедшие мероприятия были действительно высокого уровня и как никогда разнообразные. Например, не только новым, но и познавательным был фестиваль KinoFF, на который нашёл возможность приехать и провести встречу со всеми желающими известный кинокритик Антон Долин. «Золотая маска» в Эстонии порадовала совершенно разноплановыми представлениями в разных городах страны. Спектакль «Не все коту масленица» с блестящим Евгением Стебловым и настоящим ансамблем классных исполнителей, уверен, запомнился многим нарвитянам.

Октябрь был по-настоящему театральным месяцем. В нашем городе прошли самого разного рода театральные представления - как в рамках Осенней столицы, так и представленные нашими коллегами вне её. Например, блестящая постановка «Старший сын» с Виктором Сухоруковым, Евгением Стычкиным и другими звёздами.

Уверен, всем любителям спорта были очень интересны прошедшие осенью спортивные мероприятия, например, футзальный турнир Балтийской лиги, в котором участвовали команды европейского уровня. Традиционный международный турнир «Шахматные звезды Балтийского моря» тоже прошел с большим успехом».

Стоит отметить, что много мероприятий провели национально-культурные общества, и многие из них прошли с аншлагами. Вот перечень только осенних событий с участием активистов этих обществ: День открытых дверей в Доме народов; праздник, посвященный 35-летнему юбилею русского культурного общества «Надежда»; фестиваль белорусской песни к 20-летию Нарвского белорусского общества «Сябры». Дмитрий Вергун видит большой плюс в том, что благодаря принятому на днях городскому бюджету в 2020 году появилась возможность на 50 процентов увеличить финансирование этих обществ.

«Осенняя столица 2020» уже спланирована

По оценке Дмитрия Вергуна, программа «Осенней столицы 2019» прошла «мегауспешно». Несмотря на ее завершение, у Отдела культуры уже есть конкретные планы проведения следующих культурных мероприятий. «Могу сказать, - подытоживает Дмитрий Вергун, - что программа «Дней Города 2020» предметно распланирована по дням уже сейчас. Естественно, мы будем дорабатывать ее детали в новом году. Но на нескольких мероприятиях нарвитяне смогут побывать и в уходящем 2019-м году. Так, 31 января приглашаем всех на праздничную программу, которая будет проходить на Петровской площади у городской елки с 15 часов дня до 2 часов ночи (в 15.00 начнётся детская программа). В дни школьных каникул предлагается большая программа для детей, полную информацию о которой можно найти на городском сайте».

В финальном концерте «Вальс перед Рождеством», завершившем программу Осенней столицы, прозвучали знаменитые произведения «короля вальсов» Иоганна Штрауса, а также композиторов Эдварда Грига, Петра Чайковского, Яна Сибелиуса, Евгения Доги. В исполнении лауреата международных конкурсов Елены Коломийцевой прозвучали «Сааремааский вальс» и другие композиции. В представленной программе блистали 20 музыкантов-виртуозов из оркестров северо-запада России, которые объединились, чтобы представить публике собственные трактовки и аранжировки известнейших вальсов. Эта программа, как и многие другие мероприятия Осенней столицы, впервые была представлена в Эстонии.

Елена Чепурнова