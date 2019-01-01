Пусть Рождество радует не только глаза, но и сердце

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Приближается Рождество Христово!

Радостный, светлый и любимый праздник! Родился Иисус – Господь и Спаситель. Центральное событие в истории человечества. Христос пришел в этот мир, чтобы спасти людей от вечной погибели. Он родился, чтобы погибнуть за нас и простить нас. Великая радость для нас! И внешний мир изменяется в преддверии праздника, глаза радуются украшенным рождественским елям, гирляндам, светом праздничной иллюминации. Так Рождество привлекает к себе взгляд человека.

В то далекое от нас время яркая вифлеемская звезда осветила темный и греховный мир человека , которому родившийся Христос через веру дарует вечную жизнь.

Это праздник принадлежит всем народам! Это праздник всех поколений прошлого. Это праздник ныне живущих людей! Это праздник тех, кто родится в будущем. Ибо мы празднуем явление ЖИЗНИ! И поэтому важно, чтобы Рождество радовало не только глаза, но и сердце.

Задолго до Рождества мы наблюдаем внешние приготовления к празднику. Уже в начале ноября в магазинах начинаются продажи рождественских украшений. С одной стороны это замечательно, что этому событию предается особое внимание. Но является ли это свидетельством веры? Трудный вопрос.

И в день Рождества у нас часто все происходит так, как будто бы у всех, кто нас окружает, сегодня день рождения. Люди дарят подарки друг другу, забывая о дне рождения Спасителя! И подарки нужно нести не нам, а Ему! Давайте не забывать Господа Христа!

Самый же драгоценный подарок, который мы можем сделать Богу, - это принять Его дар нам: Иисуса Христа ко спасению и жизни вечной в Царствии Небесном, которые Он дает. Еще один бесценный дар Богу - это не только самим принять Его дар спасения, но и поделиться этим даром с ближними, рассказав им о спасении через Иисуса Христа, Который завещал нам: "...идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет" (Евангелие от Марка из главы 16).

Начиная с Рождества день будет становиться длиннее, а ночь короче. Как хотелось бы, чтобы и наши светлые, добрые дела с каждым днем укреплялись и становились многочисленнее, а количество темных поступков, слов и мыслей – сокращалось! И это возможно, если только позволим самому Христу, Его божественному Свету глубоко проникнуть в наши души, быт и образ мышления.

Пусть в вашем доме на Рождество будет светло, а на сердце — спокойно и радостно. Истинное спокойствие и радость дает Бог.

Праздник Рождения Иисуса Христа для каждого из нас — момент не только отдыха от повседневности. Это день обещания и благодарности. Благодарности за дар жизни, за каждый вдох и выдох. Давайте не забывать об этом в круговерти дней.

Рождество - это и день поклонения Богу в духе и истине. Приходите в храмы, посещайте богослужения. Сделайте первый шаг к храму и Господь поможет вам совершать эти шаги постоянно.

Праздники всегда бывают короткими. А потом серые будни. Но если Иисуса Христа из праздника позвать в свою жизнь, то вся жизнь превратится в праздник.

Да согреет Господь наши сердца светом Своего Рождества! Будем радоваться тому, что Бог явился во плоти; будем радоваться, что Бог снизошел в наше сердце.

Слава в вышних Богу, и на земле мир,в человеках благоволение! Евангелие от Луки из 2 главы



Владимир Батухтин

Пастор Нарвского евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии

Рождественские богослужения в Нарвском Александровском соборе

Сочельник 24 декабря

16.00. На эстонском языке.

18.00. На русском языке.

Рождественское богослужение 25 декабря

10.00. На эстонском языке.

12.00. На русском языке.

Собор открыт для посещения музея и просмотра видеоинсталяции «Небо над Нарвой» ежедневно с 10 до 18 часов, кроме понедельника и вторника.