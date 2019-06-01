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Строительство единого учебного и жилого здания Нарвского учебного центра Академии внутренней обороны и Нарвского колледжа Тартуского университета достигло символической отметки – крыша дома студентов построена, продолжаются внутренние работы.

Осенью будущего года здание распахнет свои двери, начнется учебный процесс в нарвском филиале академии, и в том числе студенты Нарвского колледжа Тартуского университета получат места в общежитии.



Победившая в конкурсе на лучший проект нарвского учебного центра академии МВД работа TWIX, предложенная архитектурным бюро Kolm Pluss Üks, подразумевает создание в нем бассейна из четырех дорожек, как предполагалось изначально, а не восьми, появление которых стало возможным в сентябре благодаря дополнительному финансированию со стороны государства. С учетом того, что здание, общей площадью 7200 метров, было спланировано с учетом четырех дорожек (шириной оно как раз под них), увеличение их количества заставит основательно пересмотреть проект.



В новом комплексе, который должен быть готов к 2020 году, будут учебные и рабочие помещения, тренировочные и спортивные залы вместе с бассейном, а также общежитие. В нем будут жить и студенты Тартуского университета.

Строительство Нарвского колледжа Академии внутренних дел обойдется примерно в 12,8 миллионов евро. К этой сумме добавятся еще 2 миллиона, которые запланировано выделить на 4 дополнительных дорожки бассейна.