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Бюджет Нарвы на 2020 год - около 97 миллионов евро - был утвержден городским собранием Нарвы 19 декабря.



В бюджет включено много пунктов, вызвавших одобрение всех без исключения депутатов: долгожданная реконструкция Ратуши и строительство Стокгольмской площади, второй этап строительства велодорожек, которые свяжет между собой Нарву и Нарва-Йыэсуу, строительство транзитной дороги, и многое другое.

Это отметила в своем выступлении депутат оппозиционной фракции Meie Narva Катри Райк. Заместитель председателя горсобрания Елена Пахомова, входящая в правящую фракцию Kodulinn Narva, в свою очередь, поблагодарила оппозиционных депутатов Виктора Шемарина и Веру Григорьеву за активное участие и вклад в работу депутатских комиссий, занимавшихся подготовкой бюджета.

Однако, по мнению фракции «Наша Нарва», в бюджете будущего года не нашла отражения стратегия, которая создавалась в период борьбы за титул Культурной столицы Европы 2024 года. Также она отметила, что бюджет не прозрачен. Поэтому депутаты фракции "Наша Нарва" голосовали против принятия бюджета в представленном горсобранию виде.

Бесплатная газета необходима

В ходе заседания 19 декабря депутаты обеих фракций посвятили много времени обсуждению двух далеко не самых затратных статей бюджета: финансирование городской газеты Narva Linnaleht, на которое в бюджет заложено 145 тысяч евро, и поддержка центра для детей с недостатками здоровья «Матвейка», на которую в бюджет не заложено ни цента.

Оппозиционные депутаты предлагали провести конкурс на оказание услуги информирования населения об официальных городских новостях, и выделить средства на эти цели по его результатам - по их предположениям, итоговая сумма при таком подходе оказалась бы гораздо меньше.

Также они предлагали выделить 60 тысяч евро на поддержку «Матвейки».

Но ни одно из предложений поддержки большинства не нашло. Заместитель председателя Нарвского городского собрания Лариса Оленина заявила в ходе обсуждения бюджета, что бесплатные информационные издания содержат многие эстонские самоуправления и, несмотря на некоторые недочеты местного издания, на которые уже обращено внимание его руководства, бесплатная городская газета необходима нарвитянам. «Мы будем продолжать ту линию, которая есть, и доводить до сведения нарвитян всю необходимую информацию, рассказывать о том хорошем, положительном, что у нас происходит. Чтобы люди были уверены, что они живут в городе, где ради них работает управа, депутаты и решаются все проблемы», - заключила Лариса Оленина.

Ирина Токарева