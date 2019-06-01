Вывозить мусор из квартиры на дачу - незаконно

Дата публикации: Вчера, 14:11 Просмотрено: 169

В местных СМИ вновь муссируется тема незаконных свалок, а также появления в газетах объявлений с предложением вывезти мусор.

Специально свозить мусор на дачный участок – незаконно

Как стало известно, некоторые люди, желая заработать, дают объявления о вывозе мусора, который потом складируют у себя на дачных участках. При этом следует понимать, что свозить мусор из города на дачный участок – незаконно. В этом году местному самоуправлению пришлось разбираться с несколькими случаями, когда в садовых товариществах «Электрон», «Рябинка» и пр. собственникам участков выносилось предписание ликвидировать строительный и прочий мусор, складированный на их территориях.

Главный специалист отдела надзора Департамента городского хозяйства Нарвской горуправы Дмитрий Дьяков рассказывает:

- Закон об отходах говорит: если мусор на территории частного садового участка образовался непосредственно на нем из-за каких-то работ - разобрали старую баню или сарай, то оставшийся от строения материал можно повторно использовать на своем участке, в том числе для подсыпки. Но собственник не имеет права привозить использованный материал со стороны. В случае необходимости укрепления участка нужно заказывать нормальный, подходящий для этого материал. В случае, если соседи видят нарушение (строительный и бытовой мусор завозится машинами), то необходимо сообщать в Государственную инспекцию по защите окружающей среды или обращаться в наш отдел надзора.

Само по себе размещение объявлений о вывозе мусора не является наказуемым, отметил Дьяков, однако действующее законодательство предусматривает ответственность человека, заказывающего услугу по вывозу мусора, - он должен передать мусор лицензированному перевозчику, а не просто любому, давшему соответствующее объявление в газету. Соответственно, и печатные издания должны проявлять сознательность при публикации объявлений от лиц, не имеющих лицензии. На территории Ида-Вирумаа действует несколько крупных перевозчиков, имеющих лицензию на вывоз мусора, их список можно найти на городском сайте narva.ee в разделе «городское хозяйство». Там же есть и информация относительно утилизации разных видов отходов.

Д.Дьяков:

- Я вижу, что Нарвский центр сортировки отходов сейчас ведет активную маркетинговую кампанию и разъяснительную работу. Недавно по городу были разложены информационные буклеты.

Специалист управы напомнил, что, если свалка обнаруживается на городской территории, то ликвидировать её обязан тот, кто её создал. Если установить виновника не удается, то свалку ликвидирует местное самоуправление. Если свалка расположена на частной территории, то убрать её – забота собственника.

Софья Боборенко