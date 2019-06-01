Фирма планирует строить жилые дома. Будет ли спрос на новое жилье?

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18 декабря, завершилась публичная демонстрация детальной планировки участка Раудсилла, 1 (бывшей территории школы Юхкентали или «семерки», как говорят в народе), на котором фирма Vallikraavi Kinnisvara планирует строительство трех многоквартирных жилых домов, первый из которых может появиться в ближайшие три года.

Никаких заборов в новом квартале не предусмотрено - внутренний двор будет открыт для всех желающих, а не только для владельцев квартир в новых домах. НГУ

Первый дом - уже через 3 года

Публичная демонстрация в городском департаменте архитектуры и городского планирования длилась месяц, никаких письменных возражений от нарвитян по поводу новой детальной планировки не поступило, сообщил нашему изданию главный архитектор Нарвы Иван Сергеев. В январе департамент планирует провести публичное обсуждение детальной планировки, а затем, если все пойдет гладко, подготовить вопрос об ее утверждении городским собранием Нарвы.

«После утверждения детальной планировки и поговорим о наших планах подробнее», - сказал нашему изданию руководитель AS Vallikraavi Kinnisvara Индрек Рентель. Между фирмой и городом заключено соглашение, по которому фирма обязана инвестировать в свою недвижимость три миллиона евро в течение трех лет. Это означает, что за это время будет построен один жилой дом, в котором будет примерно 40-50 квартир. Рентель подтвердил, что фирма намерена придерживаться данного соглашения.

Напомним, что несмотря на великолепный вид на Нарову и две пограничные крепости, открывающийся с данного участка, город не мог продать эту недвижимость в течение 10 лет, при этом стоимость участка постепенно снижалась. Наконец, в 2016 году его приобрело AS Vallikraavi Kinnisvara за 331 тыс. 150 евро, быстро снесло здание бывшей школы Юхкентали, которая была закрыта еще в 2006 году, и занялось составлением новой детальной планировки. Это заняло больше времени, чем обычно, поскольку для строительства домов в охраняемой прибрежной зоне было необходимо провести геологические исследования.

Совладелец AS Vallikraavi Kinnisvara Айвар Туулберг, который является также совладельцем крупной строительной компании Rand & Tuulberg, построившей в Нарве в последние годы немало объектов, еще в 2017 году сказал «Северному побережью», что дома будут построены обязательно.

Слишком дорого для Нарвы

Но проведенный нашим изданием небольшой блиц-опрос среди нарвитян показал, что горожане не слишком верят в то, что в Нарве появится новое современное жилье. Ведь и на неплохого качества реновированные квартиры, которых на рынке в избытке, цены и спрос значительно ниже, чем в других крупных городах Эстонии. Да и откуда взяться дорогому жилью в городе, который ежегодно покидает тысяча человек, размышляют горожане.

Люди припоминают, как еще на пике бума недвижимости в 2006 году фирма Fama Invest планировала построить две многоэтажки с видом на Нарвский замок в центре города на улице Пушкина. Но в итоге фирма не решилась инвестировать средства в этот дорогостоящий проект и продала недвижимость вместе с инвестиционным обязательством перед городом и уже полученным разрешением на строительство. Покупатель же, фирма Nordecon, в итоге пришла к новому соглашению с городом и построила на этом месте осенью этого года детскую игровую площадку.

Итак, на новое жилье не будет спроса? «Мне приходилось слышать от клиентов, что они хотели бы кардинально улучшить качество своего жилья, поэтому утверждать, что на новое жилье в Нарве нет спроса, не стал бы», - осторожно ответил на вопрос нашего издания депутат Нарвского горсобрания, а также специалист по недвижимости Сергей Горлач. По его мнению, такие планы нельзя не приветствовать: есть доля истины в том, что в Нарву трудно привлечь квалифицированных специалистов в том числе и из-за отсутствия современного жилья. Однако сказать сегодня наверняка, какой будет судьба современного жилого дома, он также не может.

Горлач напомнил, что единственный новый жилой дом в Нарве - дом с фасадом «под старину» на Краави, 7 - был построен в 2008 году, уже в начале спада цен на недвижимость, но квартиры в нем были полностью распроданы, и времени на это потребовалось не так уж много. Сейчас на сайте продажи недвижимости выставлена одна из квартир в этом доме - стоимость ее квадратного метра составляет свыше 1,3 тыс. евро, для рядового нарвитяна - запредельная.

Но стоимость квадратного метра нового жилья среднего класса в Таллинне сейчас и вовсе около 2 тысяч евро за квадратный метр, и едва ли в Нарве оно будет дешевле. «Есть люди, которые говорят: да, мы готовы покупать, если это будет действительно новое жилье. Но как они будут поступать, когда такие предложения действительно появятся, предсказать сложно», - отметил Горлач.

Наша справка:

Согласно детальной планировке, на участке Раудсилла, 1 можно будет построить пять зданий, треугольных в плане, которые будут собраны вокруг общего двора таким образом, что сверху новый квартал будет напоминать пятиконечную звезду. Для каждого здания в планировке отдельно установлена максимально разрешенная высота, но в целом дома в комплексе будут не выше шести этажей.На первых этажах предусмотрены бизнес-площади для размещения кафе, ресторанов, магазинов. Здания планируется строить постепенно, одно за другим.Общая площадь застройки - до 3000 квадратных метров.

Ирина Токарева



