Дата публикации: Вчера, 12:20 Просмотрено: 269

Анжелика Штыкалов, возглавившая нарвский театральный центр Vaba Lava в августе 2018 года на стадии завершения строительства, покинет свою должность через месяц, а нового руководителя у центра в Нарве больше не будет, сообщает rus.err.ee.

Штыкалов не стала комментировать свой уход из театрального центра, открытого в Нарве в декабре 2018 года.

По словам председателя правления Vaba Lava Мярта Меоса, год работы центра в Нарве показал, что для улучшения работы необходима реорганизация в структуре управления.

"Мы уже наняли двух новых сотрудников в дополнение к существующей команде: менеджера по продажам Наталью Одинцову и продюсера Герли Романович, которые имеют хороший театральный опыт. На данный момент я не думаю, что в нарвском театральном центре нужен отдельный руководитель. Я предпочту иметь качественную деятельность (в Нарве) и хорошее сотрудничество с командой из Таллинна, где у нас новая и способная команда продюсеров", - объяснил Меос.

Меос поблагодарил Анжелику за ее работу в самое трудное для театрального центра время становления на ноги. Он уверен, что она получила хороший опыт и пожелал ей всего самого наилучшего.