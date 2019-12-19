Дата публикации: Вчера, 16:16 Просмотрено: 1 196

Депутаты оппозиционной фракции «Наша Нарва» подали на имя мэра Алексея Евграфова запрос, в котором интересуются не только тем, сколько муниципалитет тратит в целом на рекламные публикации в Narva linnaleht (если не считать 145 тысяч евро, выделенных на городскую газету из бюджета), но и тем, как власти относятся к тому, что издание ворует чужие фотографии, не видя в этом ничего дурного.

Как известно, выделенными из бюджета 145 тысячами евро на издание Narva linnaleht ее финансирование муниципалитетом в 2019 году не ограничивалось — департаменты Нарвской горуправы платили и за отдельные публикации . Нарвские оппозиционеры надеются благодаря мэру выяснить, во сколько в целом городская газета Narva linnaleht обходится жителям города.

«Сколько было потрачено денег на рекламу и публикацию статей в газете Narva linnaleht в каждом из департаментов Нарвской городской управы?» - спрашивают Евграфова.

Также их интересует оценка мэром того, что городская газета ворует фотографии, а ее редактор не видит в этом ничего предосудительного и высмеивает недовольного фотографа.

«Является ли для вас приемлемым и допустимым, когда главный редактор городской газеты в публичном пространстве высмеивает автора, чьи фотографии были использованы газетой Narva linnaleht без разрешения и указания авторства на них?», - говорится в депутатском запросе.

Narva linnaleht без спроса использовала фотографию авторства нарвитянки Анны Марковой, даже не указав ее имя, а когда Анна выразила свое недовольство этим, редактор газеты Виктория Сивкова подняла ее на смех.

К запросу прилагается обмен репликами в Facebook между редактором и фотографом, которые мы предлагаем вашему вниманию. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

«Анна, а у вас есть солидное портфолио, награды, контракты? - отвечает Виктория на недовольство Анны - Неужели только я ОДНА вас обокрала? А что все остальные даже не пытались? Чумачечиии , просто, как они без ваших фото живут?».

Анна настаивает на своем: «Вы переходите все границы не только профессиональной, но и человеческой этики. И да, представьте, что у меня ооооочень солидное портфолио, в списке которого есть и работы на канцелярию президента, министерства образования и культуры, большие эстонские и международные фирмы и печатные и непечатные издания. И, представьте себе еще раз, что все эти прекрасные клиенты, не только СПРАШИВАЮТ разрешения на использование чужого интеллектуального имущества, а еще и платят за это!PS. И да, только вы одна меня ОБОКРАЛИ, как вы вполне правильно выразились».

Виктория непреклонна: «Душечка, почему ВЫ мне до сих пор не были знакомы Вашим чудным творчеством? Если бы снимали для президенского пула России или Америки - это супер, так такая конкуренция и такая работоспособность, что можно отдыхать. Ну, и я снимала президента Эстонии, ну и у меня есть старые связи, где по просьбе меня запустят куда я захочу, но я фотограф такой же как и многие нарвитяне. Дружочек, это все ерунда!Ваши фотки мне и всем моим друзьям не нужны! Хватит пиариться! Вот, блин, достижение МОИ фотки украли! Я их вообще не отличу от кучи подобного!Если вы профи, то доказывайте выставками в Нью-Йорке, получите "Золотой глаз". Я общаюсь с такими профи, и нам есть о чем поговорить. А вы просто девочка-припевочка, как и ваше творчество. Лично я у вас его не вижу. Надеюсь, в вашей биографии будут достойные события».



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