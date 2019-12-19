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Город / В центре вниманияГлавная нарвская елка благополучно пережила шторм. В 2013-м ель на Петровской не выдержала ветра

Дата публикации: Сегодня, 12:04 Просмотрено: 176

Доставивший много неприятностей Эстонии шторм, к счастью, оставил главную нарвскую елку невредимой. У опасений за ее судьбу были основания — шесть лет назад ветер повалил елку на Петровской площади.

Нарвская елка благополучно пережила бушевавший в среду и в ночь на четверг шторм — даже не покосилась.

Между тем, в 2013 году, 2 декабря, ель на Петровской не выдержала испытания ветром — ее зауженный при монтаже ствол сломался в самой нижней части.

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