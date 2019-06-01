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Нарвский водоканал по ошибке оплатил выставленный Министерством финансов счет в стократном размере, информирует rus.err.ee.



В направленном в минфин письме Narva Vesi объяснило возникшую ситуацию ошибкой бухгалтера и попросила министерство вернуть переплаченную сумму.

"Обращаюсь к Вам из Narva Vesi. Наш бухгалтер сегодня оплатила выставленный Вами счет, но ошиблась с суммой и перевела 5350 евро вместо 53,50. Просим вернуть переплаченную по ошибке сумму", - говорится в письме, подписанном бухгалтером муниципального предприятия.