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Город / Конвейер новостей / ЭкономикаБухгалтер Narva Vesi забыла поставить запятую и минфин получил в 100 раз больше денег

Дата публикации: Сегодня, 10:28 Просмотрено: 232

Нарвский водоканал по ошибке оплатил выставленный Министерством финансов счет в стократном размере, информирует rus.err.ee.

В направленном в минфин письме Narva Vesi объяснило возникшую ситуацию ошибкой бухгалтера и попросила министерство вернуть переплаченную сумму.

"Обращаюсь к Вам из Narva Vesi. Наш бухгалтер сегодня оплатила выставленный Вами счет, но ошиблась с суммой и перевела 5350 евро вместо 53,50. Просим вернуть переплаченную по ошибке сумму", - говорится в письме, подписанном бухгалтером муниципального предприятия.

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