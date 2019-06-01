Дата публикации: Вчера, 17:42 Просмотрено: 291

В Нарве прошла традиционная встреча эстонского Санта-Клауса и российского Деда Мороза.

Prospekt.ee воспользовался случаем и поинтересовался у дедушек: где, собственно, зима? А также спросил у председателя Нарвского горсобрания Ирины Янович и главы Ивангорода Виктора Карпенко, что, по их мнению, ожидает соседние города в ближайшее десятилетие, наступление которого отпразднуем через пару недель.

По традиции Дед Мороз и Санта Клаус пообщались с представителями нарвских и ивангородских властей, посетили детские сады на обеих сторонах реки, а также побывали в нарвском Ледовом холле, единственном месте в Нарве, где есть лед.

Prospekt.ee встретил дедушек вопросом: где зима?





Потом мы попросили сказочных героев и руководителей приграничных городов сказать, на что именно они потратили бы деньги, сэкономленные на уборке снега.





Также Prospekt.ee попросил председателя Нарвского горсобрания Ирину Янович и главу Ивангорода Виктора Карпенко пофантазировать на тему того, что ждет соединяемые мостом «Дружба» города в новом десятилетии, которое вот-вот наступит.

Построят ли новый мост? Смогут ли нарвитяне и ивангородцы ходить к друг другу в гости без виз?





Роман Викулов