ФОТО: Самый сказочный гном посетил Нарву

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Сказочным гном является не только потому, что он живет в сказках. В данном случае, он сам их создает – пишет тексты и рисует иллюстрации. Автор пятнадцати детских сказок и легенд, ставших популярными у детей в Эстонии и за ее пределами, известный художник Эдуард Конт традиционно перед зимними праздниками начал путешествие по Ида-Вирумаа, встречаясь с юными читатателями. В пятницу, 12 декабря он встречался с учениками третьих классов Нарвской Кесклиннаской гимназии в детском отделе Нарвской центральной библиотеки.

Автор пятнадцати детских сказок и легенд, известный художник Эдуард Конт на встрече в Нарвской центральной библиотеке. Фото: Евгений Капов

Заведующая отделом Анна Куули рассказала, что с Эдуардом Контом их связывают давние творческие отношения. Он неоднократно проводил здесь встречи с маленькими читателями. И всегда они проходили весело и интересно.

На этот раз встреча прошла необычно. Кроме своих книг, Эдуард представил игру, помогающую детям изучать иностранные языки. В ходе игры дети вспоминают знакомые слова, узнают новые. Русский, английский, эстонский… Эдуард подарил эту игру школе и библиотеке.

Журналист смог наблюдать, какой азарт вызвала эта игра у детей. Анна Куули, как и педагоги гимназии, утверждает, что она несомненно будет способствовать изучению детьми языков.

А еще было видно, что Эдуард очень любит детей. А они отвечают взаимностью. Правда, иногда дети ставят дядю гнома в тупик своими каверзными вопросами. Но он быстро находится и отвечает на них в непринужденной форме. Например, на этой встрече девчушка спросила Эдуарда

- Вы своих героев придумываете или встречаете в жизни?

Хороший вопрос. Особенно, если учесть, что герои его последней сказки злой Ворон, стремящийся захватить средневековый Таллинн, доброе Приведение, и прочая «чистая и нечистая» сила.

Предыдущая книжка Эдуарда была про Мышонка Зимку. А наступающий год, как известно, по восточному календарю будет годом Крысы. Или Мыши – как кому больше нравится. Поэтому Эдуард решил сфотографироваться у нарвской городской елки с книжкой, на которой нарисован герой наступающего года. Теперь сказочника ждут дети в Силламяэ и Кохтла-Ярве.

Сказки Эдуарда Конта даже переселялись из книжек на театральные подмости. Их играли в Таллинне, Йыхви, Кохтла-Ярве и даже Ижевске (Российская Федерация). А в обучающую игру, которую он создал, вместе с детьми увлеченно играют и взрослые. Ее настольный вариант будет вложен в новую книжку.

Евгений Капов

Фото Евгений Капов