ФОТО: В Нарве прошел благотворительный Рождественский забег. Помогали животным

Дата публикации: Вчера, 14:35 Просмотрено: 321

Погода совсем не зимняя – серость, морось… Но праздника хочется! Зимнего праздника. Поэтому, наверное, «стартовый стол» Рождественского забега, который прошел 15 января, отнюдь не пустовал.

На Пушкинскую аллею приходили семьями – родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками. И бежали часто вместе, ведь в детском забеге участвовали и те, кто едва ходить-то научился. Но честно перебирали ножками, держась за руку, а потом и вовсе залезали на папину на шею и так двигались к финишу. Благотворительный Рождественский забег в Нарве проходил уже в шестой раз, и за эти годы стал хорошей семейной традицией. Все желающие бегут две дистанции, детскую и взрослую. Детская – это круг по Пушкинской аллее, взрослая – более серьезная, 3 км. Стартовав от памятника Кересу, бегуны спускаются к Липовке, далее – по променаду, подъем у порта, и по улицам города возвращаются к месту старта. Забег благотворительный, поэтому для взрослых старт платный – 5 евро.

Собирали средства в помощь животным.

По итогам в кассе забега собралась сумма в 382 евро. И, конечно же, эти деньги не будут лишними питомцам Парка животных.

Виталий Школа



