ФОТО: В Нарвской Центральной библиотеке состоялась традиционная Рождественская ярмарка

Дата публикации: Вчера, 14:08 Просмотрено: 307

В субботу, 14 декабря, в Нарвской Центральной библиотеке прошла традиционная Рождественская ярмарка. Нынешняя — уже шестая по счету.



По словам заместителя директора библиотеки Татьяны Криволап, участвовать в Рождественской ярмарке может любой человек; главное — представить для продажи изделия, выполненные своими руками. В этом году участниками Рождественской ярмарки стали 25 нарвских рукодельниц и рукодельников. Причем, отмечает Татьяна, среди них есть те, кто разворачивает свой импровизированный прилавок на ярмарке в библиотеке который год подряд. Значит, есть толк!

Впрочем, как отметили в беседе с вашим корреспондентом участники ярмарки, продать плоды своего труда — это, безусловно, цель, но привлекают еще и такие «бонусы», как общение, возможность рассказать о себе и своем хобби, почувствовать дыхание праздника.

А для посетителей Рождественская ярмарка в библиотеке - это хорошая возможность купить оригинальные, не массового производства подарки. Лично я, например, запаслась баночками с вареньем от Марины Домовой. Ингредиенты - из леса, нашего, эстонского: молодые побеги ели, молодые шишки сосны и лиственницы, молодая хвоя ели, цветы вереска, барбарис, одуванчик, шиповник...

Будет чем удивить своих близких на Рождество!

Светлана Зайцева



