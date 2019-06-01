«Деньги лежат, но мы не готовы их взять». Нарвские оппозиционеры раскритиковали проект городского бюджета на 2020 год

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В пятницу, 13 декабря, оппозиционная фракция «Наша Нарва» пригласила журналистов на пресс-конференцию в Vaba Lava, чтобы рассказать о существенных минусах, которые они видят в проекте городского бюджета на будущий год: по их словам, другой возможности быть услышанными общественностью у них нет.

Один из главных минусов, на взгляд оппозиционеров, заключается в том, что в городской бюджет включено много ненужных и непрозрачных расходов. Примеров приводилось много. Например, депутат нарвского горсобрания Тармо Таммисте раскритиковал план строительства за счет городского бюджета еще одного дома попечения. По его словам, большинство самоуправлений в таких случаях проводят конкурсы среди организаций, оказывающих такие услуги — и те уже занимаются проектированием и строительством дома, набором персонала, обслуживанием, и так далее.

«Не говоря уже о строительстве, содержание дома попечения — огромная нагрузка на городской бюджет. Я консультировался со специалистами — на сто клиентов такого дома нужно 70-80 человек персонала, которым нужно платить зарплату. Город мог бы предоставить бесплатно землю и коммуникации до границ участка, а потом выбрать фирму, которая предложит лучшую цену услуги. Мы не должны создавать такие рабочие места, которые лягут грузом на городской бюджет».

Задают ли депутаты свои многочисленные вопросы на комиссиях городского собраниях?

«Нет ответа на них, все вопросы повисают в воздухе», - ответила депутат Катри Райк.

Не удается встретится

Катри Райк рассказала, что со своей стороны пыталась встретиться и поделиться с предложениями фракции «Наша Нарва» по бюджету с руководством горуправы, но ни у мэра Нарвы, ни у руководителя финансового департамента не нашлось для нее времени. «О встрече с Еленой Голубевой мы договаривались заранее, за полторы недели, но она на нее так и не пришла», - посетовала Райк.

По ее словам, большая проблема Нарвы в том, что бюджет составляется при отсутствии документа, который определял бы общую стратегию развития города в условиях, когда сланцевая энергетика, судя по всему, будет и дальше сворачиваться. «Хотя сейчас окончательно не решен вопрос о переходе Эстонии на климатически нейтральное энергопотребление, очень вероятно, что такое решентие будет принято. В связи с этим в Эстония получит 3 миллиарда евро. Из этого 1, 3 миллиарда — деньги на утепление жилых домов. Но ведь тому, как писать ходатайства, квартирные товарищества надо обучать.

Это деньги, которые лежат, но мы не готовы их взять. Не хочется все время критиковать городскую власть, но на этой неделе в уезде было два больших обсуждения его будущего, и только на одном из них была чиновник из Нарвы — госпожа Веево, на втором — никого от Нарвы, кроме меня. На таких совещаниях необходимо бывать, в них участвуют чиновники из министерства финансов, у которых к Нарве много вопросов, но нет никого, кто бы на них ответил. Уже сейчас разрабатываются и подготавливаются документы, как будут распределены деньги в 2021 году, и мы можем получить эти деньги. Но для этого нам нужно иметь какое-то комплексное видение нашего будущего», - сказала Катри Райк.

Ирина Токарева



