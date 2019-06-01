Стоимость проекта по замене освещения в Нарве выросла в два с лишним раза. Почему?

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Комиссия по городскому хозяйству получила разъяснения от мэра и чиновников Департамента экономики и развития относительно выросшей с 1,5 до 3,2 млн евро стоимости работ по обновлению уличного освещения в городе. Одобрить или нет это увеличение – будет решаться на этой неделе.

Напомним, что в начале этого года со второй попытки города Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) одобрил заявку Нарвы на финансирование проекта обновления уличного освещения. В рамках этого проекта запланирована замена 833 световых точек на улицах города. Предполагается установить LED-светильники, которые позволят снизить потребление электроэнергии примерно на 52% по сравнению с 2018 годом.



Первая попытка не увенчалась успехом, так как стоимость замены одной световой точки была слишком высокой по сравнению с цифрами, содержавшимися в ходатайствах других самоуправлений. По словам заведующей Службы проектов Департамента экономики и развития Анне Веэво, были сделаны выводы и учтен опыт победителей первого тура, поэтому при подготовке второй нарвской заявки была указана минимальная стоимость светильников. В итоге общая стоимость первоначального проекта составила 1,5 млн евро, депутаты утвердили заявленную долю самофинансирования в размере 309 тысяч евро.

Не светильник, а точка освещения

Осенью 2019 года проектировщик ProSystem OÜ предоставил предварительную оценку стоимости расходов, согласно которой приблизительная стоимость замены одной точки освещения составила 3600 евро (вместе с НСО). Таким образом общая стоимость работ, включая прокладку электрических кабелей и восстановление дорожного покрытия, возросла до 2,99 млн евро.

Как заявила чиновник, специалисты департамента сразу предполагали, что стоимость светильников будет выше, чем указано в проекте, соответственно, предполагали и рост стоимости всего проекта.

Анне Веэво:

- В соответствии с распоряжением городской управы № 933-k, принятым в 2018 году, установлены довольно высокие требования к качеству заменяемых светильников и фонарей. Исходя их этих технических требований, в рамках проекта нельзя использовать самые дешевые решения, светильники, отвечающие техтребованиям, стоят дороже. Учитывая это, средняя стоимость световой точки составляет 3600 евро. Замечу, что речь идет не только о самом LED-светильнике, а о стоимости работ, включая замену столба, светильника, прокладку кабелей, восстановление асфальтового покрытия и зеленой зоны, а также прокладку кабеля для видеоохраны. Сами видео­камеры будут установлены городом отдельно.

Веэво привела пример стоимости замены одной световой точки во время работ по замене освещения на ул. Хайгла в 2018 году – 3850 евро. Замена светильников на ул. Герасимова в 2017 году обошлась городскому бюджету в 3250 евро на точку.

Все самоуправления делают так

Члены комиссии по городскому хозяйству, возглавляемой Алексеем Мяги, поинтересовались у докладчиков, насколько подобное повышение стоимости проекта согласуется с условиями фонда, выделяющего средства?

Веэво заверила, что фонд не имеет ничего против такого развития событий, более того – это обычная практика, и другие самоуправления действуют по точно такой же схеме.

По словам мэра, вопрос стоит буквально так: получит город 1,2 миллиона евро на этот проект или не получит.

Алексей Евграфов:

- Один миллион 200 тысяч - это лучше, чем ничего. Мы просто представили конкурентоспособное ходатайство, хотя знали, что расходы по проекту будут выше. 9 декабря - срок представления эскизного проекта, вместе с ним будет готова дополнительная калькуляция от проектировщика. Возможно, стоимость световой точки опять изменится, но окончательную цену покажет только конкурс поставки.

На этой неделе члены комиссии соберутся ещё раз для того, чтобы обсудить предложение управы увеличить долю самофинансирования с 309 000 евро до 1,96 миллиона евро. Департамент развития и экономики предлагает Нарвского городскому собранию одобрить взятие кредита для осуществления проекта по обновлению уличного освещения в городе

Софья Боборенко



