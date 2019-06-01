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Мэрия Нарвы представила горсобранию проект городского бюджета, который предлагает выделять Narva Linnaleht 145 000 евро в год, пишет у себя в Facebook оппозиционерка Катри Райк.

Речь идет не о газете города, а об издании фракции горсобрания «Kodulinn Narva», обращает внимание депутат горсобрания. «

«С меня как с депутата из «враждебной» фракции за опубликование статьи Narva Linnaleht запросила 420 евро. Теперь представители газеты выкручиваются, утверждая, что я на самом деле хотела разместить в Linnaleht рекламу, или что я и не присылала им статью. Да, статью я действительно не присылала, поскольку поняла, что за ее опубликование я должна была бы заплатить сумму, равную половине месячной зарплаты жителя Нарвы. Я решила опубликовать здесь ответ от Narva Linnaleht», - написала Райк.