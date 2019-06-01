В парке EV100 будет виден глинт, на котором стоит Нарвский замок

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На 2019 год Департамент городского хозяйства Нарвы запланировал работы по второму этапу создания парка 100-летия ЭР. Закончить парк к началу 2020 года не удастся, но горожане уже могут оценить по достоинству огромный объем проделанной работы.

Речь идет о парке на бывшем пустыре между улицами Раквере, Пушкина и Вабадузе, он ещё известен как парк, посвященный столетию Эстонской Республики.

Напомним, что к осуществлению работ фирма-подрядчик AS YIT (новое название фирмы после слияния двух компаний YIT и Lemminkäinen – прим. ред.) приступила только во второй половине года, когда были подготовлены все необходимые документы по объекту.

Глинт и археологические находки

Свою «лепту» в задержку внес и Департамент охраны памятников старины, так как во время работ на территории парка, являющегося, по сути, интересной археологической зоной (особенно у бастиона Глория), были найдены исторические артефакты, извлечение которых останавливало строительные работы. По словам Олега Лужецкого, представителя фирмы AS Infragate Eesti, которая осуществляет надзор собственника, речь идет о монетах и керамике.

Татьяна Леннук, руководитель коммунального отдела Департамента городского хозяйства:

- Все найденное в ходе работ собрали археологи, они сделают отчет, который департамент позже представит на обозрение общественности. Думаю, что нарвитянам будет интересно с ним ознакомиться. Кроме того, в ходе работ будет открыта небольшая часть северо-восточного глинта, что станет своеобразной достопримечательностью парка.

Балтийско-Ладожский глинт — это природное образование, уступ, тянущийся на протяжении приблизительно 1100—1200 км от шведского острова Эланд через острова, материковую часть Эстонии и Ленинградскую область до Ладожского озера. Наиболее ярко уступ выражен на территории Ида-Вирумаа, где его высота достигает 56 метров. Википедия утверждает, что на глинте выстроены Староладожская крепость, крепость Копорье, крепость Ям в Кингисеппе, Ивангородская крепость, старый Таллинн, Нарвский замок. По словам специалистов, теперь со стороны нового парка улучшится вид на бастион Глория, наверху которого располагается Художественная галерея.

Готов пока на 60%

Парк EV100 будет интересен, помимо глинта, и другими своими частями. Уже выставлены опорные элементы детской игровой площадки (к весне она будет готова окончательно), проложено «русло сухой реки» - то есть, имитация реки, ставшая одним из интересных элементов дизайна парка, идут работы по строительству амфитеатра, установлены ограждения двух будущих собачьих площадок (для собак больших и малых пород). Большая часть парка станет гриль-зоной, где смогут отдыхать все желающие.

Парк занимает территорию площадью пять гектаров, соответственно, и объем работ очень велик. По словам строителей, в настоящее время объект готов примерно на 60 процентов, но до конца года можно успеть сделать ещё примерно 20. Так, сейчас завершаются работы по мощению дорожек плиткой, а вот парковую мебель (скамейки, урны и пр.), а также работы по озеленению благоразумно перенести на весну. Новый срок сдачи объекта – июнь 2020 года.

Третий этап – в 2020-м

В прошлом году в парке уже высадили «Рощу народов» и аллею из 100 дубов к столетию Эстонской Республики, в будущем появятся японский сад с пагодами, грядки для овощей, хвойные посадки, газоны и клумбы. Часть этих посадок обещает осуществить НКО«Новый мост» силами волонтеров в рамках проекта «Народные парки».

Департамент городского хозяйства ходатайствует перед депутатами о выделении в бюджете этого года 640 тысяч евро на завершение текущих работ (переходящая сумма с 2019 на 2020 год) и на третий этап строительства городского парка, предполагающего создание двух теннисных кортов и дополнительной парковки за зданием Спортхолла.

НАША СПРАВКА:

Договор со строительной фирмой AS YIT заключен в 2019 году на сумму 864 тысячи евро.

Расходы на первый этап создания парка в 2018 году составили 484 тыс. 820 евро. В рамках первого этапа строительства были выполнены следующие работы: проектирование и строительство дренажной системы на всей территории парка, проектирование и строительство дороги и парковки в конце ул. Вабадусе, нанесение разметки и установление знаков, освещение, строительство части пешеходных дорожек, лестниц, площадок, установка городской мебели и информационных табличек. Источник: narva.ee

Софья Боборенко



