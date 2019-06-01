+Галерея. К первому торговому центру в Нарва-Йыэсуу переехала и городская новогодняя елка

Дата публикации: Вчера, 15:27 Просмотрено: 198

Первый в Нарва-Йыэсуу торгово-адми­нис­тра­тив­ный центр распахнул свои двери 4 декабря. Если точнее, пока открылся супермаркет розничной сети Cоор, а также работают аптека и цветочный киоск. Другие новоселы появятся здесь чуть позже — к концу января.

Новое современное здание на ул. Яана Поска, 26 высотой в два этажа, общей площадью 1700 кв. метров. На первом этаже — супермаркет и его складские помещения. На втором этаже торгово-административного центра расположится городская управа Нарва-Йыэсуу (это около 40 человек), городское собрание, муниципальная полиция, откроется центр семейных врачей. По словам мэра города Максима Ильина, переезд горуправы и горсобрания планируется осуществить к концу января.

Вход в административную часть здания расположен со стороны улицы Суур-Лоотси. Впрочем, не ошибетесь — большие буквы Narva-Jõesuu Linnavalitsus и герб города уже красуются на стене, в землю врыты флагштоки.

Большой торговый центр появился в курортном Нарва-Йыэсуу впервые. До последнего времени горожанам и отдыхающим приходилось довольствоваться услугами магазина Maxima X и нескольких маленьких магазинчиков с минимальным набором продовольственных и промышленных товаров. Теперь иное - у Cоор огромный ассортимент продукции самого разного назначения.

Надо сказать, жители Нарва-Йыэсуу очень положительно оценивают появление торгового центра. Не слишком ли теперь много магазинов для города с населением в 1,5 тысячи человек? «Не много, учитывая, что летом население многократно увеличивается за счет приезжих. И в Maxima постоянно возникают большие очереди, порой мороженого не купить — элементарно не хватает, - поделился с нами своим мнением 38-летний усть-наровец Юрий. - Как-то несерьезно для города, который претендует на имидж современного курорта».

Краегольный камень нового здания на улице Яана Поска заложили в июне нынешнего года. Административно-торговый центр построила фирма Alpter Invest. Ей же принадлежит и само здание. Горуправа и Coop – арендаторы его площадей.

Рядом с центром к концу сентября должна появиться автоматическая заправка с парковкой на 84 автомобиля и 19 велосипедов. К слову сказать, Нарва-Йыэсуу — единственный город в Эстонии, где нет автозаправки. «Теперь будет!» - с уверенностью говорит мэр.

Ну, и напоследок информация еще об одном новшестве. На большой замощенной площадке со стороны Суур-Лоотси установлена большая искусственная елка, сияющая новогодними огоньками (типа той, что находится в Нарве у торгово-развлекательного центра Fama).

- Теперь она будет главной городской новогодней елкой, и на салют 31 декабря надо спешить сюда, а не к курзалу в Светлый парк? - не могли не поинтересоваться мы у мэра.

Ответ прозвучал утвердительный.

Светлана Зайцева

Фотогалерея: Светлана Зайцева



