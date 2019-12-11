+Видео.+Галерея. Бронепоезд № 7 Wabadus остановился в Нарве

Дата публикации: 11-12-2019, 14:55 Просмотрено: 268

Бронепоезд-музей, воссозданный к 100-летию Эстонской Республики, прибыл в Нарву в прошлую пятницу. В первый же день его посетило около 500 экскурсантов. В субботу бронепоезд, который пробудет в Нарве до 13 декабря, принял участие в реконструкции обороны Нарвы в декабре 2019 года.

Реконструкторы из военно-исторических клубов трех стран охотно позировали для снимков на память о субботнем мероприятии. Фото: Ирина Токарева

Еще раз «освободили» Нарву

В субботу сотни горожан пришли к участку железной дороги на улице Кереса, где остановился бронепоезд, чтобы совершить экскурсию и посмотреть сражение, в котором приняли участие представители двух нарвских военно-исторических клубов, реконструкторы с Сааремаа, а также клубы из России и Латвии. Солдаты «враждующих» армий начали собираться уже за час до сражения, при этом красноармейцы дружески обнимались с белогвардейцами.

Члены военно-исторического клуба «Нарва» рассказали, что в нашем городе до этого лишь один раз реконструировали эпизод Освободительной войны, это было примерно год назад, а как правило они, выбравшие для своей специализации в том числе и этот исторический период, участвуют в реконструкциях за рубежом и хорошо знакомы со своими коллегами из Латвии и России. На этот раз эпизод реконструкции был небольшим, но впечатляющим: солдаты бронепоезда обнаружили крадущихся мимо состава разведчиков Красной армии, и между ними произошла ожесточенная перестрелка, закончившаяся победой солдат Эстонской армии.

Автор: Ирина Токарева

Бронепоезд небольшой - всего четыре вагона, включая санитарный. Как рассказал гид Калев Роозе, такими же были и первые эстонские бронепоезда, у которых вместо стальной брони для защиты от снарядов предназначался 40-сантиметровый слой песка, находившийся между двумя вагонными стенками. Это делало вагоны очень тяжелыми, и паровоз был просто не в силах тащить более длинные составы. Всего до конца Освободительной войны было построено 11 бронепоездов, из них шесть были ширококолейными, как и Wabadus («Свобода»), который год назад воссоздали в Тапаском депо, присвоив ему номер 7.

От подлинного исторического бронепоезда номеру семь досталась только большая пушка - гаубица, которая после Освободительной войны хранилась в одном из музеев Финляндии и была возвращена Эстонии в качестве подарка к 100-летию республики. «Если фотографироваться - то прежде всего рядом с гаубицей», - советовала вошедшим в вагон экскурсантам другой гид, Эло Селиранд.

Желающие могли подержать в руках винтовку красноармейца. Фото: Ирина Токарева

За свободу Эстонии сражались эстонцы и русские

Эло Селиранд - не простой гид, она известный эстонский телережиссер, сценарист и писатель, cоавтор сценария 16-серийного документального фильма ETV Vabadussõja lugu («История Освободительной войны»). В этом фильме, где многие исторические моменты воссозданы методами игрового кино, присутствует всего лишь 16 минут подлинно документальных кадров. Этот короткий 16-минутный фильм демонстрируется на экране монитора внутри бронепоезда. Селиранд также показывает посетителям фотографии героев Освободительной войны, начиная с основателя Кайтселийта контр-адмирала Йохана Питка, который принимал активное участие в мобилизации солдат и строительстве бронепоездов. «Его называли духом Освободительной войны», - рассказывает Эло Селиранд. Сама писательница за время создания сценария настолько прониклась духом тех далеких событий, что просто не могла не приехать в Нарву. «Мне давно хотелось приехать в Нарву на бронепоезде и «освободить» ее еще раз», - призналась она.

Автор: Ирина Токарева

Примерно через месяц бронепоезд завершит свой маршрут по местам реальных боевых действий, который начался год назад. Его конечным пунктом назначения станет Виймси, где находится Эстонский военный музей, частью которого и станет бронепоезд. Руководитель музея Хеллар Лилль рассказал, что для каждого эстонца Освободительная война ассоциируется прежде всего со стремлением к свободе, которое заставило множество людей, в том числе и вчерашних школьников, сражаться за независимость государства, просуществовавшего до начала военных действий всего лишь несколько недель.

«Поэтому те далекие уже события вызывают такой интерес. Хочу подчеркнуть - это не была война между эстонцами и русскими. Русские добровольцы сражались и в рядах Эстонской народной армии. Это была именно война за свободу. За время движения бронепоезда по Эстонии состоялось несколько реконструкций военных сражений того времени, они воскрешают историю и больше всего интересны, конечно же, подрастающему поколению», - рассказал директор музея.

«На таком же воевал мой отец»

Среди нарвитян, пришедших посмотреть на бронепоезд и реконструкцию сражения, «НГ» был замечен известный нарвский краевед, 80-летний Яан Кауп, который рассказал нашему изданию, что в Освободительной войне участвовал его отец, которому на момент событий было всего 17 лет.

Яан Кауп:

- Он тогда только что закончил в Таллинне гимназию Густава Адольфа и вместе со своими однокашниками записался в добровольцы. Отец воевал на бронепоезде номер 2. Некоторое время среди бойцов бронепоезда был парень, который в свободное время постоянно что-то рисовал - отец с ним не успел познакомиться, но уже потом предположил, что это мог быть известный эстонский художник Эдуард Вийральт, который в 1918 году записался добровольцем в Эстонскую армию.

Всего за время движения бронепоезда по Эстонии, которое началось 4 января 2018 года в Кехра, бронепоезд посетило свыше 100 тысяч человек. Как сказано ранее, в Нарве до 13 декабря его можно осмотреть и послушать экскурсию бесплатно, нужно только предварительно зарегистрироваться. В бронепоезде также работает сувенирная лавка, где можно купить футболки, шоколадки и другие сувениры с символикой Освободительной войны.

13 декабря в 14:00 поезд будет перевезён на железнодорожный вокзал, где финальным событием станет праздничный концерт с участием духового оркестра Нарвской музыкальной школы.

Ирина Токарева

Фотогалерея: Ирина Токарева



