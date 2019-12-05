+Галерея. Юбилей Нарвских электростанций. На полных парах в будущее?

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В этом году исполняется 50 лет с момента запуска первого блока Эстонской электростанции и 60 лет - Балтийской электростанции. Эти круглые даты концерн Eesti Energia отмечает элегантно, но скромно — фотовыставкой. Демонстрируемые на ней фотографии сделаны на нарвских электростанциях как самими работниками станций, так и профессиональными фотографами.

Тогда и сейчас: Владимир Чуев и фото 23- летней давности, запечатлевшее его первый рабочий день. Фото: Ирина Токарева

Еще 5-10 лет стабильности

Фотовыставку в Нарвском колледже открыл председатель правления Enefit Energiatootmine Март Проос. Приветствуя гостей и участников выставки, которая так и называется - «На полных парах в будущее, не забывая о прошлом», он сказал:

- Электростанции с самого начала были флагманом энергетики, они долгое время проработали в стабильном режиме, используя в качестве сырья только сланец. К настоящему времени ситуация сильно изменилась: для производства электроэнергии эти электростанции используют дешевые древесные отходы, а также сланцевый газ, который образуется при производстве масла. В обновление электростанций и сокращение воздействия производства на окружающую среду были сделаны крупные инвестиции, чтобы и в дальнейшем электростанции продолжали приносить в дома жителей Эстонии тепло и свет. Мы мчимся в будущее, полное новых вызовов.

Но сколько же лет будущего еще отпущено Нарвским электростанциям, учитывая, что из-за роста цен на квоты СО2 производство сланцевой энергии становится неконкурентоспособным, а многие политики и зеленые настойчиво требуют: Эстония должна достичь через 15 лет климатической нейтральности?

В свете последних событий - консервации энергоблоков и сокращения персонала станций - не является ли фотовыставка, на которой можно увидеть немало исторических уже снимков, скорее, ностальгической данью славному прошлому, чем обещанием светлого будущего? Эти вопросы наше издание задало Марту Проосу, а также профлидеру Нарвских энергетиков Андрею Зайцеву.

Андрей Зайцев. Фото: Ирина Токарева

Андрей Зайцев:

- Выставка вызывает смешанные чувства, но в основном - гордость за наши станции, за наших людей. А ностальгировать пока рано - я уверен, мы еще поборемся и докажем правительству и политикам, что отказываться от сланцевой энергетики пока рано.

Как Март Проос сказал нашему изданию, хотя в настоящее время предложение перевести часть блоков Нарвских электростанций в государственный стратегический резерв и не нашло поддержки, этот резерв концерн поддерживает своими силами.

Март Проос:

- Очень надеемся, что зимой, в январе-феврале, мы сможем производить электроэнергию и на резервных блоках. Мы шутим, что наша любимая погода - это мороз, безветрие и темнота. Тогда наши блоки могут работать на полную мощность.

А если говорить серьезно, то, думаю, всем понятно, что ни ветряки, ни солнечные батареи не являются источником регулируемой электроэнергии и не покроют нашу потребность в электроэнергии. Одним из альтернативных вариантов может быть строительство атомной станции. Наверняка в ближайшем будущем появятся реакторы четвертого поколения, но, учитывая сроки строительства атомных электростанций, в ближайшие пять-десять лет сланцевая энергетика никуда не исчезнет. Объемы могут быть разными, но мы останемся на рынке.

«За энергией стоит человек»

Так называлась одна из номинаций конкурса, в которой второе место занял руководитель службы ремонта котлотурбинного оборудования фирмы Enefit Solutions Владимир Чуев, представивший на конкурс фотографию 1996 года «Как взрослые». На фото он, тогда 18-летний парень, стоит на фоне электростанций вместе со своим другом. «Это был один из моих первых рабочих дней. Отец сказал: хочешь немного подзаработать летом - приходи и устраивайся временно. Я тогда учился в техникуме, но потом перешел на вечернее отделение и остался на станции», - рассказал нашему изданию Владимир.

Слесарь отделения химводоочистки Эстонской электростанции Евгений Ковалев, отметивший весной 30-летие работы в энергетике и давно увлекающийся фотографией, представил на конкурс удивительный пейзаж в нежных, пастельных тонах. На переднем плане - озеро с клубящимся над ним утренним туманом, а позади - стальные конструкции станции. Работа была отмечена в номинации «Такая разная энергия».

Март Проос награждает Татьяну Бохан. Фото: Ирина Токарева

- Это рядом с остановкой на Эстонской электростанции снято, у отводящего канала. В тот день было пасмурно, и вдруг взошло солнце. А у меня в этот момент случайно оказалась в руках камера. Здесь на переднем плане должна была быть еще серая цапля, но, к сожалению, не удалось поймать ее в кадр, - рассказывает Евгений. Для него природа, окружающая электростанции - любимая натура. По его словам, разной живности на станции много - приходят подкормиться полуручные ежики, еноты и даже иногда лисы.

Профессиональный фотограф Татьяна Бохан, чьи работы также были отмечены на конкурсе, рассказала нашему изданию, что для нее главным магнитом были не награды, а возможность попасть на территорию станций и поснимать урбанистический пейзаж.

Татьяна Бохан:

- Когда стало известно о конкурсе - примерно за два с половиной месяца до выставки - я сразу заинтересовалась. Вместе с ребятами из фотостудии «Позитив» мы отправились туда на целый день и не могли оторваться от этих действительно завораживающих промышленных видов.

Руководитель студии «Позитив» Ирина Кивимяэ, известный нарвский фотокорреспондент, много лет проработавшая в «Нарвской Газете», была отмечена особым призом и благодарственным письмом - студия Ирины представила на конкурс 100 фотографий, из которых для выставки было отобрано 30. Есть среди них и замечательные работы самой Кивимяэ. На вопрос, сколько всего фотографий Нарвских электростанций хранится у Ирины в архиве, фотохудожник ответила: «Наверное, сотни!».

На конкурс было прислано 296 фотографий в трех номинациях: «Электростанции как неотъемлемая часть Нарвы», «За энергией стоит человек» и «Такая разная энергия». В первой категории победила фотография под названием «Вид на Эстонскую электростанцию со сланцевого склада Нарвского карьера», сделанная Сергеем Перовым в 2014 году. Победителем во второй категории стало веселое фото «Рабочие Балтийской электростанции в 1966 году». Фотографию отправил Андрей Кочкарев. «Такую разную энергию» запечатлела Марта Малинина, чья фотография «Осень» победила в третьей категории. Кроме этого, награды получили Татьяна Бохан, Игорь Иглин, Герли Тооминг, Владимир Чуев, Владимир Ларюшин, Виктор Ватиска, Евгений Ковалев, Ирина Кивимяэ и фотостудия Positiiv.

Фотовыставка, состоящая из 46 работ, будет открыта в Нарвском колледже ТУ до конца декабря. Вход бесплатный.

Ирина Токарева



