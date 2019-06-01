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Город / Обратная связьВелодорожки свяжут Нарву и Нарва-Йыэсуу в конце 2020 года

Дата публикации: Сегодня, 15:19 Просмотрено: 56

«Почему участок велодорожки в районе Сенди-Темпо остался без освещения, ведь это довольно опасно и вряд ли соответствует евронормам? Будет ли и когда построена давно обещанная велодорожка между Нарвой и Нарва-Йыэсуу?»

С уважением,
Николай, ваш читатель.

Велодорожки свяжут Нарву и Нарва-Йыэсуу в конце 2020 года
Велодорожка вдоль Таллиннского шоссе уже несколько лет используется садоводами, жителями поселка Ольгина, а также любителями оздоровительного спорта. Фото: из архива редакции

Как пояснил «НГ» директор Нарвского Департамента развития и экономики Юрий Сайя, в проект строительства велодорожек участок, о котором спрашивает читатель, не входил.

Юрий Сайя:

- Его пришлось исключить, так как мы были ограничены в средствах. В рамках проекта строительства вело-пешеходных дорожек производилась только его маркировка. Но в настоящий момент Департамент городского хозяйства занимается проектом освещения данного участка, которое будет сделано за счет средств городского бюджета в будущем году.

Что же касается велодорожки между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, то она должна быть построена в рамках второго этапа проекта строительства велодорожек.

Как пояснил Сайя, департаменту потребовалось немало времени, чтобы согласовать проект с владельцами земельных участков, прилегающих к новой велодорожке.

Юрий Сайя:

- Осталось получить два согласования, но по срокам мы больше не можем ждать, поэтому немного изменили тактику и выбрали другой метод госпоставки: планировали объявить строительную поставку, но объявим строительно-проектировочную. Мы передадим будущему строителю готовый строительный проект со всеми согласованиями, которых мы сумели достигнуть, и вменим ему в обязанность достичь остальных согласований или найти какое-то альтернативное решение в той части, где мы не сумели достичь соглашения.

Окончательный срок сдачи проекта прежний: конец будущего года. Напомним, что второй этап включает в себя строительство двух велодорожек: одна пройдет по Таллиннскому шоссе до Пеэтерристи, вторая - по Нарва-Йыэсуускому шоссе до самого Нарва-Йыэсуу.

Затягивать поставку нельзя, поскольку строителю необходимо будет помимо земляных и ландшафтных работ провести на этом участке еще и строительство мостов. Пока строитель будет получать согласования, он как раз сможет заняться мостами, поясняет Сайя.

Могут ли возникнуть сложности с проведением самого конкурса поставки, удастся ли найти строителя с первого раза?

«Наши специалисты довольны фирмой, которая занималась строительством первого этапа велодорожек, а сейчас достраивает автовокзал.

Строитель не пытается найти огрехи в документации и поводы для того, чтобы остановить работы и потребовать больше денег, очень активно работает над поиском альтернативных решений», - ответил Сайя.

Напомним, что общая сумма инвестиций во второй этап строительства велодорожек составляет свыше 2,8 миллиона евро, из них самофинансирование со стороны города составляет 515,064 тысячи евро.

Ирина Токарева

 

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