Предложения построить в Нарве баню поступают каждый месяц

Дата публикации: Вчера, 10:39 Просмотрено: 300

«Уважаемая редакция!

Пожалуйста, выясните, собираются ли в мэрии что-нибудь предпринять для строительства в городе новой бани? Или любителям попариться, живущим в третьем по величине городе Эстонии, и дальше придется ездить в бани и СПА Нарва-Йыэсуу и Тойла? А это для многих не только далеко, но и дорого.»

Василий,

постоянный читатель

«Нарвской газеты.

Посещение СПА во время действия льготных цен обойдется даже дешевле, чем посещение обычной бани.

Банные услуги — всего лишь магнит

Отметим, что вопрос о перспективах строительства новой бани в нашем городе задают и другие читатели. Вот как прокомментировал его директор Нарвского Департамента развития и экономики Юрий Сайя.

- В настоящее время строительство городской бани за счет бюджетных средств не планируется. Если бы депутаты приняли соответствующее решение и город взял бы на себя обязательство построить новую баню, неизвестно, захотели бы горожане покупать туда билеты по той же цене, что и билеты в СПА-центры в соседнем Нарва-Йыэсуу. У многих есть представление, что билеты в муниципальную баню должны быть дешевыми, а это не так.

Если посмотреть, сколько стоит билет в муниципальную баню в тех местных самоуправлениях, где эта услуга есть, то окажется, что за те же деньги можно посетить СПА-центр уровня «Мересуу». А в утренние часы или в другое время действия льготных цен, посещение СПА обойдется человеку даже дешевле, чем посещение обычной бани.

СПА-центры не зарабатывают на предоставлении только водно-банных услуг, эти услуги являются магнитом для привлечения клиентов, которые покупают еду, напитки, места в отелях, массаж, медицинские услуги и так далее. Банная услуга сама по себе - это наиболее расходная часть.

СПА-центр в Нарве все еще в проекте

А что частные предприниматели, проявляют ли они интерес к строительству бани или СПА-центра в Нарве? По словам Сайя, такие предложения поступают в управу от разных лиц едва ли не каждый месяц, и у города никаких возражений нет. «Однако до реальных проектов дело не доходит: предприниматели сталкиваются с различными проблемами. Если речь идет о российских предпринимателях, то у них возникают проблемы с финансированием, поскольку эстонские банки не рассматривают их как надежных партнеров».

Между тем год назад о своем намерении построить роскошный СПА-центр с пятью банями и велнесс-центром общей стоимостью 3 миллиона евро сообщил отель «Нарва»: планировалось, что СПА будет готов через два года, то есть в ноябре 2020. Как сообщил «НГ» руководитель оте­ля Михаил Дузенко, эти планы по-прежнему в силе, и проектирование СПА сейчас идет полным ходом, но сроки окончания строительства, скорее всего, сдвинутся на год.

Ирина Токарева



