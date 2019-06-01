Интересы молодежи будут оценивать взрослые

Дата публикации: Вчера, 11:10 Просмотрено: 175

На последней сессии Нарвского горсобрания принят Порядок выделения пособия на поддержку образования и деятельности по интересам. Оппозиция документ не поддержала, считая, что он недостаточно подготовлен.

В числе прочих государственную поддержку Нарва направила на создание духового оркестра Нарвской музыкальной школы.

Еще до сессии горсобрания на одном из заседаний комиссии по образованию обсуждалась ситуация с выделением пособий на поддержку образования и деятельности по интересам, которые последние три года утверждались депутатами по предложению комиссии, куда входят представители городских учреждений культуры и спорта, представители Отдела культуры, депутаты. Отметим, что эти средства город получает от государства с осени 2017 года, и государством установлены только общие принципы распределения средств. В год помощь из госбюджета получали порядка 40 нарвских организаций. Решение о последнем выделении денег (остаток от общей суммы - 45 тысяч евро) в конце 2019 года принимала Нарвская городская управа.

В ходе дискуссии в комиссии было отмечено, что в Нарве отсутствует такой порядок распределения государственных средств, который делал бы их распределение между ходатайствующими организациями прозрачным и понятным. Поэтому на сессию 28 ноября был вынесен проект соответствующего документа.

Представители фракции «Наша Нарва» предложили отложить рассмотрение этого документа, так как посчитали его недостаточно подготовленным. Так, например, в предложенном варианте не были зафиксированы критерии оценивания ходатайств. Он также не обязывал Отдел культуры осуществлять контроль над исполнением условий порядка, в нем не было зафиксировано вовлечение самой молодежи в процесс распределения денег. Это, кстати, посоветовало учесть Министерство науки и образования, куда за комментарием относительно предлагаемого документа обратилась депутат Катри Райк.

Однако на сессии выяснилось, что текст проекта документа успел претерпеть значительные изменения непосредственно перед заседанием. Правящая фракция предложила внести ряд поправок в четыре статьи (всего в документе их пять). Также появилась анкета, которая поможет ходатайствующим понять, соответствуют ли они условиям порядка. Председатель горсобрания Ирина Янович заметила перед голосованием, что проект принять нужно, а поправки в него можно внести хоть на следующем заседании. Словом, Порядок выделения пособия на поддержку образования и деятельности по интересам все же был принят большинством голосов правящей фракции.

Оппозиционная фракция «Наша Нарва» считает, что такой документ необходим городу, но все же не поддержала проект решения по нескольким причинам.

Депутат Яна Кондрашова объясняет:

- К сожалению, представленная управой версия документа в полной мере не решает поставленных задач. Так и не установлена система оценивания, что делает процесс отбора ходатайств непрозрачным. До сих пор ходатайствующий о поддержке не получал никакой обратной связи от комиссии и не знал причин отказа. В зале городского собрания ранее также не удавалось добиться ответа, почему именно эти 35 - 40 ходатайств получили поддержку. Кроме того, на сессии прозвучало, что качественная оценка ходатайства осуществляется на основе личного кругозора члена комиссии о предлагаемых в городе возможностях образования по интересам для детей и молодежи в возрасте 7-19 лет. Для меня остается загадкой, как можно выбрать по памяти и принять решение в пользу какого-то кружка без каких-либо критериев, баллов или процентов. Зато можно легко отследить связь того или иного депутата с получателем средств.

Кондрашова отметила, что в процесс принятия решения никак не вовлечена молодежь, которая как никто другой должна разбираться в том, какая из предлагаемых деятельностей достойна поддержки для развития.

Яна Кондрашова:

- Порядок принят большинством согласно странной тенденции: примем так, как есть, ведь документ всегда можно изменять. А почему бы сразу не принять продуманный качественный документ?

С принятым Порядком можно ознакомиться на городском сайте www.narva.ee

Софья Боборенко



