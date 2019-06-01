Отель или парковка: решение не могут принять более четырех лет

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Депутаты Нарвского горсобрания в очередной раз не согласились с городской управой. Речь идет о давнем споре: можно ли инициировать детальную планировку на участке по ул. Лаврецова, 7А и построить там отель, а не публичную парковку.

Спорная территория — там, где сегодня находится так называемая зеленая зона на пересечении улиц Вабадусе и Лаврецова. Фото: Софья Боборенко

Этот вопрос рассматривался в зале горсобрания уже не первый раз: он поднимался в 2015, 2016 и 2018 годах. С тех пор аргументация сторон никаких особых изменений не претерпела.

Напомним, данный участок (примерно 3000 кв. м.), расположенный на не сохранившемся бастионе Фама, согласно общей планировке Старого города, принятой городским собранием еще в 2012 году, предназначен для публичной парковки. Участок на углу ул. Лаврецова и Вабадусе был передан горуправой в августе 2012 года целевому учреждению «Нарва Линнаэламу», которое затем через аукцион продало его нарвской фирме Inkeri TÜ, намеревающейся построить на этом участке небольшой отель. Директор Inkeri Татьяна Семенова не раз объясняла, что при продаже ни о каких ограничениях на застройку не говорилось, а в Государственном земельном регистре этот участок значится «для коммерческого использования».

Публичный интерес

Департамент архитектуры и планирования, в лице главных архитекторов, как прежнего, Пеэтера Тамбу, так и нынешнего, Ивана Сергеева, настаивает, что возведение здания на указанном земельном участке не согласуется с перспективным развитием Старого города. В проекте решения департамента говорится: «Незастройкой территории (в данном случае с функцией парковки) можно в городском пространстве маркировать местонахождение исторического рва, т.е. вернуть в городское пространство по возможности достаточный объем исторической и планировочной структуры, и это является одной из основных идей Общей планировки Старого города Нарвы… На данной территории располагался ров перед бастионом Фама (большая часть которого сохранилась в земле, и который маркирован в городском пространстве с застройкой, следующей контуру бастиона), который в ходе развития города в конце 19 века был заполнен. К северу и югу от бастиона Фама части рва в природе довольно хорошо сохранились, и застройка территории между ними нарушила бы возможность маркировать почти в полном объеме пространственное влияние прежних городских укреплений в историческом центре Нарвы.

При составлении Общей планировки Старого города Нарвы были, прежде всего, учтены публичный интерес и принципы пространственного развития, действовавшие в охранной зоне памятников старины».

Чиновники указывают, что в данном квартале уже есть три отеля («Etapp», «King» и «Inger») и планируется еще два отеля, что парковочная нагрузка там уже и так большая. Таким образом, строительство еще одного отеля за счет парковочных мест не обосновано. В то время как строительство публичной парковки позволяло бы оставлять на ней туристические автобусы и автомобили нарвитян в районе Старого города, в котором, как известно, существует проблема с местами для транспорта.

Департамент также отмечает, что фирма TÜ Inkeri занимается деятельностью, связанной с проектированием, и не могла не знать об установленных ограничениях на землепользование, поскольку установленные планировки публично доступны на сайте учреждения.

Компромисса так и не достигли

Так как обсуждаемый земельный участок находится на территории двух охраняемых государством постоянных памятников – археологический памятник «Asulakoht» и строительный памятник «Нарвские городские укрепления, 14 век – 1863», охватывающие территорию общие и детальные планировки следует согласовать и с Департаментом охраны памятников старины. Департамент охраны памятников старины, уездная управа (в то время, пока она существовала) и Министерство финансов, курирующее вопросы планировок в Эстонии, придерживаются следующего мнения: не соглашаться с инициированием составления детальной планировки, изменяющей Общую планировку Старого города Нарвы.

Несмотря на эти мнения представитель фирмы настаивал на инициировании детальной планировки, а несколько комиссий Нарвского горсобрания посоветовали Департаменту архитектуры и городского планирования и заинтересованному лицу достигнуть компромиссного решения. По утверждению Сергеева, компромиссный вариант был предложен, но фирма Inkeri через некоторое время от него отказалась сама.

Препятствует предпринимательству

Депутат и член правления ЦУ «Нарва Эламувалдус» Елена Пахомова категорически не согласилась с представленным горуправой проектом решения, назвав приведенные в нем аргументы недостоверными, а факты – неточными. Она сослалась на государственный Регистр строений, который, являясь базой данных относительно строящихся и существующих строений, указывает, что на данном участке расположена асфальтированная площадка, сданная в эксплуатацию в 1984 году без указания цели использования земли. Она также полагает, что построить публичную парковку на данном участке согласно общей планировке невозможно, поскольку в момент утверждения общей детальной планировки эта земля уже была приватизирована и затем передана ЦУ«Нарва Линнаэламу», которое и продало его частному лицу. Она также заметила, что предложенный фирме компромисс требовал от фирмы невыполнимых условий, что и послужило причиной отказа TÜ Inkeri от него.

Елена Пахомова заявила:

- На планах видно, что рядом, на участке ул. Лаврецова, 9А подразумевается строительство трехэтажного офисного здания с парковкой на 12 мест. Не понятно, почему на участке 9А строить можно, а на 7А – нельзя. А аргумент, что вблизи уже располагаются отели и строительство ещё одного не обосновано, препятствует развитию предпринимательства в городе и Программе развития города. Оценка целесо­образности строительства отеля в данном участке не входит в компетенцию Департамента архитектуры. При принятии решения город должен взвесить интересы частного лица и интересы общественности. Никакого повышенного публичного интереса оставить эту территорию такой, какая она есть, не усматривается. Ссылки на общую планировку недостаточно, так как заставить фирму строить публичную парковку вместо отеля невозможно.

Учитывая вышеизложенное, она предложила не поддерживать проект решения.

Чьи интересы защищаются?

Депутаты от оппозиции, в свою очередь, предположили, что в данном случае идет речь о защите интересов частного лица со стороны ряда народных избранников. В зале горсобрания даже последовала короткая перепалка, в результате которой всех присутствующих попросили воздержаться от намеков о коррупции. Катри Райк потребовала поименного голосования по вопросу. Депутаты правящей фракции «Нарва Кодулинн» ( имеющей в горсобрании большинство) единогласно проголосовали «против» принятия решения.

Очевидно, что вопрос вряд ли разрешится полюбовно в ближайшее время без принятия каких-то новых решений. По данным нашей газеты, Татьяна Семенова, собственник указанного участка, намеревается обратиться в суд, если горсобрание откажет её фирме в детальной планировке. На протяжении пяти лет сохраняется патовая ситуация, при которой предприниматель, владея участком, не может реализовать свой план, так как управа в лице Департамента архитектуры и городского планирования, опираясь на существующие законные акты и имея поддержку в лице государственных органов, не дает согласия на начало какой-либо деятельности. Возможно, в сложившейся ситуации поставить окончательную точку может суд, если одна из сторон все же обратится к нему за защитой своих прав.

Интересно было бы узнать мнение нарвитян по данному вопросу. Вероятно, голоса бы разделились: одни бы выступили в защиту прав предпринимателя и строительства нового отеля, другие бы предпочли защищать остатки Старого города.

При планируемом строительстве Стокгольмской площади исчезнет стихийно возникшая парковка за зданием Нарвской ратуши, а других мест для парковки в этом районе города пока нет. Так что создание хорошей публичной парковки на въезде в район Старой Нарвы вовсе не выглядит пустым делом с точки зрения туристов и горожан.

Софья Боборенко



