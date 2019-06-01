В Нарва-Йыэсуу открылся первый торговый центр

Дата публикации: Вчера, 14:41 Просмотрено: 161

В Нарва-Йыэсуу 4 декабря открылся торговый центр. Городская управа переедет в офисные помещения на втором этаже центра в первой половине следующего года.

Торговый центр в Нарва-Йыэсуу. Фото: Горуправа Нарва-Йыэсуу

Краегольный камень нового здания на улице Яана Поска, на первом этаже которого открылся супермаркет Coop заложили в июне.

К декабрю было построено двухэтажное здание с площадью застройки 1712 кв. метров.

По соседству мэрия планирует открыть автоматическую заправку не позднее сентября 2020 года.

Источник: rus.err.ee