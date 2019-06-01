В Нарва-Йыэсуу открылся первый торговый центр

Город / РазвитиеВ Нарва-Йыэсуу открылся первый торговый центр
Дата публикации: Вчера, 14:41 Просмотрено: 161
В Нарва-Йыэсуу 4 декабря открылся торговый центр. Городская управа переедет в офисные помещения на втором этаже центра в первой половине следующего года.
Торговый центр в Нарва-Йыэсуу. Фото: Горуправа Нарва-Йыэсуу
Краегольный камень нового здания на улице Яана Поска, на первом этаже которого открылся супермаркет Coop заложили в июне.
К декабрю было построено двухэтажное здание с площадью застройки 1712 кв. метров.
По соседству мэрия планирует открыть автоматическую заправку не позднее сентября 2020 года.
Источник: rus.err.ee