Горсобрание перешло на безбумажный оборот документов

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28 ноября канцелярия Нарвского городского собрания впервые раздала депутатам персональные компьютеры, оснащенные считывателем ИД-карт.

У всех нарвских депутатов теперь есть рабочие планшеты. На их покупку было потрачено 13 695 евро. Фото: Софья Боборенко

По словам руководителя канцелярии Нарвского горсобрания Юлии Лашиной, отказ от бумажного оборота документов призван экономить бумагу и отвечать современным экологическим требованиям.

Юлия Лашина:

- Если ранее для сессии городского собрания мы распечатывали для каждого депутата подготовленные проекты решений и поправок, и это составляло примерно пачку-полторы бумаги (в каждой пачке 500 листов), то сейчас все документы будут находиться в электронном виде. Сначала они посылаются депутатам на личный мейл для ознакомления, а в зале горсобрания они смогут пользоваться рабочими планшетами. Помимо сокращения расходов на бумагу переход на электронный оборот дает экономию рабочего времени специалистов канцелярии.

Фото: Софья Боборенко

Также в зале горсобрания будет усилен интернет, а в будущем планируется вести прямые трансляции с заседаний городского собрания.

Отметим, что в настоящий момент прямые трансляции можно смотреть в социальной сети «Фейсбук» на странице депутатов оппозиционной фракции «Наша Нарва».

Рабочие планшеты для депутатов были приобретены канцелярией ещё весной, стоимость каждого устройства обошлась бюджету в 426 евро (вместе с ИД-считывателем). Всего было закуплено 33 планшета, на эти цели было потрачено 13 695 евро.

Фото: Софья Боборенко

Введение планшетов в работу было отложено до конца ноября, так как необходимо было усовершенствовать существующие в зале технические системы и обучить работников канцелярии работать в виртуальной системе заседаний и документооборота местных самоуправлений.

Некоторые депутаты и члены управы пока ещё пришли на заседание с бумажными распечатками, другая часть уже давно активно использует личные планшеты. Кстати, мэр Нарвы Алексей Евграфов на заседании 28 ноября передал в горсобрание проект городского бюджета на 2020 год в бумажном, а не в электронном виде. Заметим, что и голосование по представленным на сессию решениям пока ведется по старинке, то есть простым поднятием рук.

Фото: Софья Боборенко

Софья Боборенко



