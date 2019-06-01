Рестораном на Липовке займется строительная фирма и повар, чьё имя пока не разглашается

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Новым арендатором пляжного здания на Липовке должна стать строительная фирма Alfatom Ehitus. Об этом объявил в понедельник, 2 декабря, совет ЦУ «Нарва Линна Арендус», утвердив итоги торгов, проведенных ещё на прошлой неделе.

Тихо и безлюдно: ресторан в пляжном здании на Липовке пока закрыт. Фото: Софья Боборенко

По словам члена правления «Нарва Линна Арендус» Софьи Хомяковой, в торгах принял участие только один соискатель, он же и был назван новым нанимателем. В ближайшее время должен быть заключен договор. Речь идет о нарвской строительной фирме Alfatom Ehitus.

Софья Хомякова сказала нашему изданию:

- Эта фирма участвовала и в прошлых торгах, значит, для них это уже продуманное решение. Так что мы верим, что у Alfatom Ehitus есть серьезный интерес к расширению своей деятельности. Фирма на торгах представила своего партнера, повара, который имеет опыт работы в организации общественного питания. Надеемся, что новый ресторан будет достойно представлен в здании на Липовой ямке.

Условия те же

По словам Хомяковой, условия нынешних торгов не отличались от условий предыдущих, 2017 года, которые выиграла фирма Ronyx Log, открывшая в пляжном здании ресторан «Фортуна». По условиям торгов, договор заключается на 10 лет, арендная плата составляет не менее 1 тыс. 650 евро (без учета НСО) в месяц. При этом действует дифференцированная оплата аренды: первый месяц предприниматель не платит ничего, во второй - 20% от размера наемной (или арендной) платы; в третий и четвертый - 50%, на пятый он платит 75%.

Начиная с 1 июля 2020 г. наниматель обязуется ежемесячно оплачивать наемную плату в полном размере. К арендной плате добавляются побочные расходы, которые включают в себя плату за коммунальные услуги, земельный налог и прочее.

Ограничивает предпринимателя такое условие: внутренний дизайн ресторана должен соответствовать проекту - вплоть до расстановки мебели. Авторские права на оформление помещения принадлежат архитектору здания Калле Веллевоогу. Дизайн возможно изменить, согласовав с архитектором.

К сожалению, на момент выхода газеты контактное лицо Alfatom Ehitus Павел Липин не нашел возможности или времени связаться с нами и прокомментировать планируемое время открытия ресторана, условия его работы, а также открыть имя повара.

Выгодное место?

Напомним, что пляжное здание в зоне отдыха Йоаорг получило в 2016 году специальный приз Союза архитекторов в номинации «Бетонное сооружение 2016 года”. Оно расположено в уникальном месте на реке Нарва, из окон открывается прекрасный вид на две крепости. Именно месторасположение здания считалось большим преимуществом для открытия в нем ресторана.

Первые торги на право найма помещения на втором этаже пляжного здания прошли в 2014 году, когда строительство ещё не было завершено, однако их результаты были отменены из-за спора о квалификации победителя. Второй раз арендатора пытались найти в 2016 году, тогда победила нарвская фирма Geneva OÜ. Однако через месяц она отказалось от аренды помещений, сославшись на неудовлетворительное техническое состояние здания. Как сказал в июне 2016 года «ВП» член правления Geneva OÜ Евгений Федоров, «с такой вентиляцией и гидроизоляцией открываться было нельзя, мы просто не прошли бы аттестацию различных служб. А переделывать все это за свой счет — извините!».

Третьи торги не увенчались успехом из-за разногласий при подписании договора с победителем - частным предпринимателем. Победителем четвертых торгов в 2017 году стала фирма Ronyx Log OÜ.

Руслан Дышкант, владелец Ronyx Log, на тот момент уже имел две точки питания в Нарве – ресторан «Олд Траффорд» и закусочную Shaw@rma на Петровской площади. Ещё до победы на торгах он выражал сомнения, что зимой ресторан будет постоянно востребован.

После победы ресторатор высказывал некоторые претензии к городским властям, запрещающим подъезд к зданию на автомобиле, что затрудняет доступ для клиентов. Его сомнения оказались пророческими. В сентябре 2019 года, закрывая «Фортуну», Дышкант признавался в интервью газете «Северное побережье», что зимой были дни, когда люди вообще не приходили, и «сложившаяся экономическая обстановка не позволяет содержать это дорогое в части аренды заведение».

Действительно, пляжное здание расположено несколько в стороне от туристических маршрутов, рекламы этого заведения на улицах города не видно, а отзывы посетителей не всегда были восторженными. В частности, клиенты критиковали заведение за отсутствие возможности раздеться в гардеробе, неудачное расположение туалетных комнат, плохую вентиляцию и неспешное обслуживание.

Софья Боборенко