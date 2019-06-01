Оппозиция в Нарвском горсобрании получила два места в комиссиях

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Нарвское городское собрание 28 ноября выбрало новых руководителей для двух депутатских комиссий - по развитию и проектам и по городскому хозяйству. Заместителями руководителя стали оппозиционные депутаты.

Горсобрание Нарвы Фото: ERR

В комиссии по проектам и развитию председателем была Тамара Комлова (фракция Kodulinn Narva), ее заместителем - Алексей Воронов, который сейчас отбывает в тюрьме наказание за коррупцию.

После голосования Тамара Комлова осталась на посту председателя, а ее заместителем выбрали представителя оппозиционной фракции Meie Narva Яну Кондрашову.

Комиссию по городскому хозяйству ранее возглавлял Алексей Воронов, его заместителем был Алексей Мяги.

Теперь комиссию возглавил Мяги, а его заместителем выбрали Тармо Таммисте (бывший мэр Нарвы, Центристская партия), который сейчас находится в оппозиции.

Источник: rus.err.ee