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Город / Развитие+Галерея. Магазин А1000 открылся буднично

Дата публикации: Вчера, 14:51 Просмотрено: 2 154

В четверг, 28 ноября, без шариков и официоза в здании бывшей мебельной фабрики “Нарова” (ул. Тиймана 1С) открылся магазин сети А1000.

+Галерея. Магазин А1000 открылся буднично

Его открытие откладывалось с лета из-за согласований с местными надзорными органами. В ассортименте магазина - продукты, собственная кулинария, промтовары, косметика и товары для дома. Больше о ценовой политике и предложениях читайте позднее на prospekt.ee.

Софья Боборенко

Фотогалерея: Софья Боборенко



 

Галерея

Комментарии (4)

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Lyubov
Вчера, 16:24
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Молодцы💪❤️
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Vudi
Вчера, 18:38
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Были там. Много интересного и на удивление дешевле чем в других магазинах. 
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Гость sergei
Вчера, 20:40
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все как и везде

Цитата: Гость sergei
все как и везде
да еще у черта на куличках
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Дмитрий Нарва
Сегодня, 08:41
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Цены пока что низкие, а как там дальше будет- неизвестно...

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