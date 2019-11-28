+Галерея. Магазин А1000 открылся буднично

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В четверг, 28 ноября, без шариков и официоза в здании бывшей мебельной фабрики “Нарова” (ул. Тиймана 1С) открылся магазин сети А1000.

Его открытие откладывалось с лета из-за согласований с местными надзорными органами. В ассортименте магазина - продукты, собственная кулинария, промтовары, косметика и товары для дома. Больше о ценовой политике и предложениях читайте позднее на prospekt.ee.

Софья Боборенко

Фотогалерея: Софья Боборенко







