Проект по реконструкции пешеходных переходов видели — но только предварительный и частями

Дата публикации: Вчера, 10:20 Просмотрено: 567

Как мы сообщали в материале «В Нарве «успокаивают движение», комиссия горсобрания по городскому хозяйству провела запланированное заседание в расширенном составе, на котором обсуждала проект реконструкции пешеходных переходов на проспектах Кангеласте и Выйду, а также на улице Креэнхольми. Как оказалось, для депутатов и членов некоторых комиссий вышеназванные изменения тоже стали неожиданностью.

Работы на проспекте Кангеласте по повышению безопасности пешеходов обернулись сужением проезжей части. Что и вызвало недовольство водителей. Фото: Светлана Зайцева

Зампредседателя комиссии Алексей Мяги пригласил на обсуждение не только чиновников городской управы, курирующих данный проект, но и представителей других городских комиссий, а также водителей фирмы ATKO и таксофирм. Чиновники горуправы вновь рассказали о принципах программы «Нулевая смертность», с которой накануне познакомили общественность на инфочасе в ДК «Ругодив». Никто из присутствующих, безусловно, не поставил под сомнение ценность человеческой жизни, однако методы достижения безопасности и процесс реализации проекта вызвали много критики.

Определить статус дорог

Так, например, председатель комиссии горсобрания по городскому строительству Владимир Мижуй отметил, что комиссия видела только предварительный проект, но не была ознакомлена с рабочими чертежами. «Мы не допустили бы такого воплощения проекта!» - эмоционально заявил он. И подчеркнул, что городским властям необходимо начать с главного - определить статус городских улиц (какие являются главными, какие – второстепенными) и, уже исходя из этого, организовывать дорожное движение.

Как бывший мэр города Владимир Мижуй напомнил:

- В свое время мы строили проспекты не для того, чтобы они превращались в парковку для машин! (В соответствии с реконструкцией новый проект фактически узаконивает парковку на крайних полосах ул. Креэнхольми – ред.). Надо помогать КТ организовывать парковочные места возле домов, подумать над тем, чтобы воссоздать совет по градостроительству и не ссылаться на опыт Таллинна при установлении тех или иных норм.

Это мнение поддержал ещё один из членов транспортной комиссии, заметив, что при реконструкции дорог надо исходить не из выделенных денег (напомним, что государство дало Нарве на этот проект 400 тысяч евро), а из планировки городской среды.

Отвечая на это замечание, мэр Нарвы А. Евграфов предложил депутатам одобрить в бюджете 2020 года расходы на проведение исследования по теме движения пешеходов и транспорта по городским дорогам.

«Проектировщик тоже человек»

Член транспортной комиссии Владимир Лакисов заметил, что комиссия, в которой он состоит, рассматривала только один участок проекта реконструкции, а основной темой заседания было согласование выделения денег на проект. На одном из предыдущих заседаний он также высказал свои соображения и привел критические аргументы, однако не увидел, чтобы чиновники приняли их во внимание.

Лакисов указал на допущенные (по его мнению) нарушения в ходе проектирования, опираясь на требования Стандарта по городским дорогам. Чиновники горуправы ответили на это, что проект поддержан Министерством экономики и коммуникаций, согласован с государственным Департаментом шоссейных дорог, а проектирование выполняли квалифицированные специалисты таллиннской фирмы, которая выиграла конкурс. На что Лакисов поинтересовался у мэра, совершает ли он ошибки, намекая на то, что проектировщик, будучи человеком, может принимать не совсем верные решения. Тут же А. Мяги вспомнил ситуацию с проектированием «коллекторной» дороги у гаражей по ул. Раху, против которой активно выступили собственники гаражных кооперативов, и проект был изменен.

Получается, обсуждать новые проекты можно и даже нужно. В свою очередь член комиссии Ю. Барков обратил внимание на то, что, если главным критерием при объявлении поставки на проектирование являлась минимальная цена, то говорить о качественном выполнении проектных работ не приходится.

Дождаться окончания работ

С критикой выступили и пришедшие на заседание комиссии водители городских автобусов. Они привели ряд примеров того, как на некоторых участках городских дорог после реконструкции радиус поворота стал просто недопустимым и теперь им приходится выезжать даже на встречную полосу, чтобы совершить поворот. Тем самым создавать помехи другим участникам движения.

Отвечая на прозвучавшие претензии водителей автобусов, чиновники призвали к соблюдению спокойствия и терпения участников дорожного движения, упирая на то, что в настоящий момент идут строительные работы, движению автотранспорта мешают установленные дорожные знаки, неправильная разметка, строительная техника и временное сужение ширины проезжей части.

Позицию городской управы по новому проекту в целом поддержал представитель Департамента полиции Дмитрий Наролин, который, однако, обратил внимание на недостаток освещённости пешеходных переходов в нашем городе в тёмное время суток и на необходимость своевременной уборки снега на городских дорогах в зимний период, когда ширина проезжей части существенно сужается. Согласно статистике из 15 ДТП, случившихся в Нарве в 2019 году, семь случаев произошло именно на пешеходных переходах.

Ничего не изменить

В своем заключительном слове мэр города Алексей Евграфов признал, что управой не было организовано своевременное информирование общественности, и согласился с тем, что это обязательно надо делать в случае всех планируемых масштабных изменений в городе.

Реализацию нынешнего проекта реконструкции пешеходных переходов, по его словам, остановить невозможно, проект будет выполнен в строгом соответствии с согласованиями, полученными в Министерстве экономики и коммуникаций и Департаменте шоссейных дорог.

- Полагаю, что необходимо учесть все комментарии, прозвучавшие в связи с реализацией проекта по реконструкции пешеходных переходов с тем, чтобы в будущем избегать подобных ситуаций, - сказал нашему изданию А. Мяги.

Наша справка: На дорогах местных самоуправлений в 2014 году произошло 818 ДТП, в которых погибло 20 и пострадало 869 человек. Из этих происшествий 84% (687) зарегистрированы в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве, где погибло 55% (11) и пострадало 87% (765) человек. 87% случаев с пострадавшими в ДТП на дорогах местных самоуправлений произошли в этих четырех больших городах Эстонии. Источник: Государственная программа по безопасности дорожного движения 2016-2025 гг.

Софья Боборенко









Читайте также:





+Галерея. В Нарве «успокаивают движение»



