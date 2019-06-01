Открытие вокзального комплекса намечено на конец января. Реконструкцию Темного сада планируют завершить летом

Дата публикации: Вчера, 11:23 Просмотрено: 306

Эпопея строительства в Нарве современного вокзального комплекса подходит к завершению, заверил директор городского департамента развития и экономики Юрий Сайя. А реконструкция Темного сада должна завершиться летом 2020 года.

Темный сад — одно из любимых нарвитянами мест для отдыха. Фото: архив «ВП»

На территории вокзала асфальтирование почти завершено, электричество подведено и до конца ноября планируется установка стеклянного навеса. Согласно проекту, будут также установлены скамейки, жидкокристаллические табло с расписанием автобусов.

В январе наступающего 2020 года департамент планирует согласовать всю исполнительную документацию и получить разрешение на эксплуатацию. Юрий Сайя сказал, что, скорее всего, торжественную церемонию открытия вокзального комплекса проведут в конце января, и после этого к новому автобусному перрону начнут прибывать автобусы.

С Еesti Raudtee горуправа провела несколько встреч по поводу завершения совместного проекта развития железнодорожного и автобусного вокзалов. Сейчас известно, что Еesti Raudtee со своей стороны ведет переговоры с представителями Cargobus и R-киосков. После того, как в здании вокзала появится R-киоск и Cargobus, можно будет открыть для пассажиров большой зал ожидания, заработают камеры хранения. Единого оператора у автобусно-железно­до­рож­ного терминала не будет: город возьмет на себя уборку территории, Еesti Raudtee - обслуживание здания.

Напомним, что департамент городского развития и экономики Нарвы заключил договор с фирмами RTS Infraehitus и Rand ja Tuulberg на выполнение работ по строительству навеса с перроном автобусного вокзала в мае этого года. Общая стоимость строительных работ составит 826 тысяч евро.

Объединение автобусного и железнодорожного вокзала - совместный проект городских властей и Eesti Raudtee. Проект преду­сматривает, что созданный терминал будет отвечать всем современным требованиям и повысит качество услуг общественного транспорта, сделает более удобным ожидание транспорта.

Нарвитяне интересуются и другим городским объектом, который длительное время находится в процессе реконструкции, а именно Темным садом. Есть ли какое-то продвижение на этом участке, ведь подрядчик обанкротился, и в курсе ли работники департамента, что уже нарушена ограда и, как подозревают горожане, вот-вот начнется воровство строительных материалов, находящихся там?

Директор городского департамента экономики и развития Юрий Сайя обнадежил: воровства стройматериалов не будет.

Юрий Сайя:

- Охранная фирма занимается этим вопросом, информация, которая была предоставлена нам - фотография поврежденного участка ограды - была передана нами в охранную фирму, которая собиралась заменить этот участок ограды еще в прошлую пятницу.

Территория Темного сада находится под видеоохраной - если камера фиксирует движение на территории, охранная фирма высылает туда наряд. За последнее время было два выезда, охранная фирма периодически отлавливает граждан, которые заходят в Темный сад, чтобы полюбоваться видом с обрыва. Информация для граждан: если охранников нет на месте, это не означает, что территория не охраняется. Через некоторое время после того, как человек проникнет на территорию, подъедет экипаж охранной фирмы.

Сайя пояснил, что хотя претензий к обанкротившейся фирме у города нет, остался невыясненным вопрос, каков точный объем выполненных работ. Для его определения было необходимо провести экспертизу выполненных работ, специалисты должны были подтвердить, какая часть их выполнена и может быть оплачена, а какая - нет. Департамент трижды объявлял конкурс на проведение экспертизы выполненных в Темном саду работ, но так и не нашел желающих: в Нарве нет фирм, которые специализировались бы на этом, а загруженные фирмы из Таллинна, видимо, не были заинтересованы в том, чтобы ехать в Нарву для выполнения работы небольшого объема.

Юрий Сайя:

- На поиски экспертов ушло 3 месяца, а теперь сроки уже поджимают, поэтому нам пришлось вообще отказаться от проведения экспертизы. Был найден такой выход из положения: мы закажем геодезию, которая также сможет зафиксировать объем выполненных работ, и фирма, которая будет продолжать там работу, сама потом сможет определить, что сделано, а что не сделано.

Сейчас мы собираемся объявить поставку на завершение работ в Темном саду. К настоящему моменту там не завершено примерно 20% работ. Планируем, что все работы будут закончены к концу лета будущего года. Если мы в начале года объявим поставку, то к началу весны у нас будет контракт, а работы там осталось на три-четыре месяца.

Ирина Токарева







