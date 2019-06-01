Главное кольцо и улица Кереса обретут непривычный, но более безопасный вид

Дата публикации: Вчера, 11:07 Просмотрено: 450

Наконец стало известно, как именно будут выглядеть в Нарве после реконструкции круговой перекресток, где сходятся улицы Тулевику, Пушкина, Таллиннское шоссе и улица Кереса, а также сама улица Кереса, которую ждет полное обновление.

Юрий Сайя: увеличится пропускная способность и безопасность дорог. Фото: Ирина Токарева

Сроки поджимают

Цель проекта реконструкции общей стоимостью около 12 миллионов евро, из которых свыше 9 миллионов составляет государственная поддержка, - повысить пропускную способность транзитных дорог и обеспечить безопасность пешеходам.

«Мы улучшаем проходимость, ликвидируем бутылочные горлышки и создаем условия для безопасного движения пешеходов», - пояснил журналистам директор городского Департамента развития и экономики Юрий Сайя. Почему широкая общественность долгое время не имела возможности познакомиться со столь глобальным и дорогостоящим проектом, а сам Юрий Сайя недавно поделился с порталом rus.err своими опасениями о том, что публичная демонстрация проекта может поставить крест на его осуществлении?

Юрий Сайя:

- Имеется в виду, что кто-то из политиков может вытащить отдельные моменты из проекта - то, что на первый взгляд кажется неудобным или непривычным, - и использовать это в своих личных целях. Между тем, мы сейчас на грани: проектирование заняло достаточно много времени, и, если мы сейчас будем вынуждены каким-то образом переделывать проект, нам придется проводить заново и его экспертизу. Сроки будут упущены, и 9 миллионов государственных денег потеряны.

С другой стороны, мэр Нарвы Алексей Евграфов уже пообещал представить на суд общественности проект реконструкции улицы Кереса. «Да, мэр уже запросил у нас эти материалы», - подтвердил Сайя.

Фото: Ирина Токарева

Комфорт для пешеходов и водителей

По его словам, результаты экспертизы проекта - хорошие: в разы увеличивается пропускная способность в общей сложности около 400 км дорог, а также их безопасность. Пропускная способность собственно кольца повысится в 2-3 раза. Какие самые существенные изменения в планировке главного нарвского кольца произойдут после его реконструкции? «Меняется радиус кольца и углы его огибания. Если раньше было так, что вы выскакиваете из-за угла и поворачиваете, не представляя, что вас там ждет, то теперь повороты будут плавными. Добавляются зеленые зоны и гораздо больше места для пешеходов», - пояснил Сайя.

Перед кольцом потоки машин будут разделяться островками безопасности. На самом кольце, которое теперь станет турбо-кольцом, появятся две отделенные друг от друга полосы. Чтобы выехать через кольцо на определенную улицу, надо будет заранее, еще перед кольцом, выбрать соответствующий ряд, обращая внимание на дорожные знаки, поскольку перестроиться на самом кольце будет уже невозможно. Это может оказаться непривычным для части водителей, но, с другой стороны, такая организация движения способствует снижению скорости и повышает безопасность.

Чтобы с любой улицы перекрестка повернуть на соседнюю улицу направо, не нужно будет выезжать на само кольцо. «При этом вы не тормозите и не останавливаете поток машин за вами», - отмечает Сайя.

Фото: Ирина Токарева

В том месте, где транзитные грузовики сейчас выезжают с пограничного пункта на улице Тулевику на кольцо, появится регулируемый перекресток Тулевику-Пушкина, примыкающий к турбо-кольцу. Другие въезды на обновленное кольцо не будут оборудованы светофорами.

Переход от улицы Пушкина на улицу Кереса станет гораздо короче, а все пешеходные переходы на улице Кереса будут оснащены кнопочными светофорами, которые повысят безопасность пешеходов, но не окажут существенного влияния на пропускную способность. Рядом со строящимся зданием колледжа МВД появится новый двусторонний выезд.

По улице Раху в целях «успокаивания движения» будут оптимизированы выезды от квартирных товариществ и гаражных кооперативов, так, чтобы исключить возможность скоростного выезда на дорогу.

Реконструируют и часть Таллиннского шоссе перед турбо-кольцом: при выезде с кольца на Таллиннское шоссе останется только одна полоса. Появится съезд к будущему магазину Lidl, а посреди шоссе появится разделительная полоса.

Полгода дорожных работ

Если все пойдет по плану, проект пройдет все необходимые согласования и получит государственное финансирование, то конкурс госпоставки завершится до февраля 2020 года. С февраля по июль будет составлен детальный рабочий проект. И с августа 2020 года до декабря 2021 года будут проведены необходимые дорожные работы. Каким образом в этот период будет двигаться автотранспорт? Организацией движения во время перестройки дорог будет заниматься отдельная фирма. “Всегда составляется проект на такие работы, рассчитываются все варианты, куда направить потоки. Это, можно сказать, научная и достаточно тонкая работа, - сказал Юрий Сайя. - И это решается уже на стадии строительства - строитель будет нанимать отдельную фирму, которая занимается безопасностью дорожного движения”.

Наша справка: Проект реконструкции транзитных дорог TEN-T предусматривает обновление части улицы Раху и всей улицы Кереса, обновится круговое движение на пересечении улиц Кереса, Таллиннского шоссе и Пушкина. Радиус кругового перекрестка будет уменьшен. Улицы будут расширены, перекрестки реконструированы, виадук на улице Раху обновится. Движение по улицам Раху и Кереса будет сделано по схеме 2+1, где две полосы будут идти в направлении к границе и одна полоса от границы. Будут сделаны дополнительные полосы для въезда в городские кварталы. Пешеходные переходы будут регулируемыми. На дороге появятся островки безопасности. Будет спроектировано 10 перекрестков на улице Кереса и три перекрестка на улице Раху.

Ирина Токарева