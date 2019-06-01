Просчитались: стоимость обновления уличного освещения в Нарве выросла в два раза

Городская управа Нарвы собирается попросить депутатов городского собрания одобрить увеличение стоимости работ по обновлению уличного освещения в городе с 1,5 млн до 3,2 млн евро. Чтобы освещение в городе поменяли, городу необходимо увеличить долю самофинансирования с 309 000 евро до 1,96 млн евро.

Иллюстративное фото.

В рамках проекта обновления уличного освещения в городе планируется замена 833 уличных фонарей на Таллиннском шоссе, проспекте Кангеласте, пересечении улицы Кренгольм и проспекта Выйду, на улицах Уускюла, Раху, Графова, Раквере, Партизанов, Йыэсуу, Пушкина, Линда, Кренгольм, Сепа, Вестервалли, Харидусе, Раудсилла, Йоала, Даумани, Лаврецова, Садама и Калда.

В сентябре 2018 года городское собрание утвердило бюджет проекта в размере 1,6 млн евро, опираясь на оценку фирмы Keskkonnaprojekt OÜ. Доля самофинансирования города была определена в размере 420 000 евро.

В январе 2019 года Фонд сплочения одобрил проект. Общая стоимость проекта составила 1,5 млн евро, доля города - 309 000 евро, европейской фонд готов дать 1,24 млн евро.

В сентябре 2019 года город подписал контракт с проектировщиком ProSystem OÜ. В ноябре была готова смета расходов, согласно которой приблизительная стоимость замены одного фонаря составила 3600 евро (вместе с НСО). Таким образом общая стоимость работ, включающая прокладку электрических кабелей и восстановление дорожного покрытия, составила 2,99 млн евро.

По оценке проектировщика, общая сумма самофинансирования города должна составить 1,96 млн евро, сумма мостового финансирования (деньги, которые городу вернет европейский фонд) должна составить 844 000 евро.

Таким образом общий бюджет вместе с европейскими деньгами вырос до 3,2 млн евро.

Городская управа просит депутатов увеличить долю самофинансирования для реализации проекта и разрешит взять на эту сумму кредит.

Источник: rus.err.ee