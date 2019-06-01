В Нарве все готово для начала строительства транзитной дороги

Строительство транзитной дороги в Нарве может начаться в ближайшее время, если не вмешается политика. К марту 2020 года городская управа планирует выбрать строителя, а завершиться работы должны в марте 2022 года. Общая стоимость работ составляет 10,5 млн евро, доля города - 1,7 млн евро.

Транзитную дорогу в Нарве начнут строить в следующем году. Автор: google maps

В пятницу, 22 ноября, городская управа Нарвы сделает презентацию предварительного проекта строительства транзитной дороги (TEN-T) для трех комиссий городского собрания: градостроительной, транспортной и комиссии по городскому имуществу.

После этого будут объявлены тендеры на строительный надзор и инженерное сопровождение проекта. В первом квартале следующего года будет объявлен совместный тендер на составление основного строительного проекта и на строительные работы.

"У нас все готово, - сказал директор департамента развития и экономики Юрий Сайя. - Мы может открыть тендер в ноябре/декабре и к марту следующего года найти строителя".

По оценке Сайя, несмотря на то, что подготовка заняла много времени, город вполне может уложиться в заявленную в проекте сумму.

Больше всего его беспокоит, если сейчас вмешается политика. "Мы сделали этот проект с болью и трудом, сейчас готова седьмая версия проекта. Если начать снова вносить изменения в проект, тогда можно на нем ставить крест. Нельзя до бесконечности улучшать, надо уже начинать работать", - сказал Сайя, добавив, что есть определенные поползновения выставить проект на публичное обсуждение. Он надеется, что этого не произойдет, потому что все согласования и обсуждения проект строительства транзитной дороги уже прошел.

Проект строительства транзитной дороги предусматривает обновление части улицы Раху и всей улицы Кереса, обновится круговое движение на пересечении улиц Кереса, Таллиннского шоссе и Пушкина. Радиус кругового перекрестка будет уменьшен.

Улицы будут расширены, перекрестки будут реконструированы, виадук на улице Раху обновится. Движение по улицам Раху и Кереса будет сделано по схеме 2+1, где две полосы будут идти в направлении к границе и одна полоса от границы. Будут сделаны дополнительные полосы для въезда в городские кварталы. Пешеходные переходы будут регулируемыми. На дороге появятся островки безопасности. Будет спроектировано 10 перекрестков на улице Кереса и три перекрестка на улице Раху.

Строительство транзитной дороги не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Источник: rus.err.ee