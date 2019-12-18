Эстонская гимназия уменьшится, а вдоль Таллиннского могут появиться мини-парки

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Город Нарва объявил архитектурный конкурс на реконструкцию здания Эстонской гимназии. Срок подачи предложений - 10 декабря. На очереди - конкурс по благоустройству Таллиннского шоссе.

Учебный корпус на Краави, 1 будет сохранен. Фото: Галина Чиченкова

Эстонская гимназия обновится

Главный архитектор Нарвы Иван Сергеев на традиционном инфочасе в горуправе рассказал журналистам, какие городские объекты в ближайшее время ждут изменения. Так, еще 15 октября был объявлен архитектурный конкурс на реконструкцию Эстонской гимназии, которая должна превратиться в основную школу.

И. Сергеев заметил: «Конкурс интересный, так как речь идет о районе Старого города, о реконструкции старого здания, которое необходимо сохранить - это серьезный вызов для архитекторов.

Сейчас здание Эстонской гимназии занимает полезную площадь более 4,5 тыс. кв. м, новое же здание для основной школы должно быть значительно скромнее - порядка 1,5 тыс. кв.м. Нынешние корпуса учебного заведения, за исключением старого корпуса, выходящего фасадом на улицу Краави, будут снесены. К старому же комплексу будут пристроены новые помещения школы. Эскиз детальной планировки этого участка, который, кстати, в течение следующих двух недель находится на публичной демонстрации, предполагает разделение существующей территории школы на две части путем восстановления в пешеходном формате улицы Харидусе. В двух образуемых таким образом кварталах предполагается характерная для Старого города периметральная застройка, частью которой и станет реконструируемое здание Эстонской гимназии. Вторая часть грунта (сегодня находящаяся под спортзалом школы) пока остается незастроенной».

Главный архитектор подчеркнул, что среди условий конкурса есть и требование возможного дальнейшего расширения нового школьного помещения - на случай увеличения числа учеников до 250 человек. В настоящий момент планируется, что в Эстонской основной школе будет учиться 135 детей.

Ратуша и Стокгольмская площадь

Процесс реконструкции Нарвской ратуши и Стокгольмской площади находится в фазе подготовки. В настоящий момент готовится конкурс поставки на поиск руководителя по строительству для Нарвской ратуши, поскольку объект сложный и нужно будет более щепетильно подойти к подготовке технического задания для строительной поставки. Затем последует конкурс поставки на строительные работы. По плану ориентировочно в середине весны должен быть заключен договор, и начнутся строительные работы. Сама реконструкция планируется на 2020-2021 годы.

Что в отношении Стокгольмской площади: за основу взят утвержденный архитектурный проект победившего в конкурсе столичного архитектурного бюро KOKO, в данный момент идет поиск проектировщиков по другим частям проекта и другие подготовительные работы.

Озеленить и украсить Таллиннское шоссе

Среди задач, стоящих перед Департаментом архитектуры - провести конкурс на благоустройство главной магистрали города - Таллиннского шоссе. Задача осложняется тем, что многие работы по шоссе уже сделаны: обновлено асфальтовое покрытие, осуществлены меры по повышению безопасности пешеходных переходов, проложена велосипедная дорожка, в ближайшее время в рамках нового проекта по замене освещения появятся новые светильники. Таким образом, кардинальных изменений конкурсом не предвидится. В то же время существующую городскую среду нужно привести в надлежащий вид - продумать дизайн-код вывесок, элементов уличной мебели и фасадов находящихся вдоль улицы зданий, обновить озеленение и предусмотреть возможность создания мини-парков на небольших участках вдоль Таллиннского шоссе, принадлежащих городу. Также конкурс исходит из необходимости редизайна кольца Кереса, которое существенно изменится в рамках проекта реконструкции ул. Раху и Кереса.

Главный архитектор Нарвы пояснил:

- Логистическое решение уже есть, но как круг будет выглядеть с точки зрения ландшафта? Определиться с этим - как раз задача города.

Главное кольцо Нарвы станет турбокольцом, при въезде на которое водитель должен будет заранее выбрать полосу движения для того, чтобы попасть на нужное ему направление.

5-кроновый вид

Сегодня начался процесс публичного обсуждения детальной планировки участка Раудсилла, 1. Напомним, что эскизное решение планировки уже прошло стадию публичного обсуждения, с того времени решение кардинально не поменялось. На месте здания Юхкентальской школы, которое уже практически снесено, должен появиться жилой квартал. На участке планируется возведение до пяти жилых домов, максимальная высота – до 6 этажей. На первых этажах зданий предусмотрены и бизнес-площади для кафе или небольших магазинов.

Жилые здания планируется построить в форме треугольников, внутри квартала расположится парковка и зеленая зона. Треугольная форма зданий навеяна высоким шпилем Александровской церкви и нарвскими бастионами. Этот городской участок интересен ещё и тем, что в скором времени по нему проложат продолжение нарвского речного променада. С детальной планировкой может ознакомится любой желающий до 18.12.2019 в Департаменте архитектуры и городского планирования (Петровская площадь, 5, каб. 301).

Софья Боборенко











