«Мисс Нарва-2019»: до финала дошли 8 девушек, победила Анастасия Хохлова

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Конкурс «Мисс Нарва 2019» завершен. Позади волнения и длительное время подготовки к этому главному событию – финалу, в ходе которого распределялись титулы и награды.

Анастасия Хохлова. Автор: missnarva.ee

Уже в пятый раз

Конкурс начался еще летом, в июле, когда заявку на участие в нем могла подать любая девушка в возрасте от 16 до 26 лет, проживающая в Ида-Вирумаа. Из них в результате проведения различных мероприятий было отобрано десять сильнейших для участия в полуфинале, где их ожидали показательные выступления, различные фотосессии и хореографическая подготовка. Участницы, которые проявили себя лучшим образом, попали в финальный состав и готовились к заключительному гала-концерту. Он состоялся 16 ноября в ДК «Ругодив». «Наша организация проводит конкурс уже в пятый раз, - сообщает организатор конкурса Игорь Коняхин. – Для привлечения участниц мы даем рекламу в социальных сетях, которые распространены среди молодежи. В этом году было подано 47 заявок, до финала дошли 8 девушек.

До проведения финального конкурса состоялись две тематические фотосессии – в отеле Noorus была сделана серия в купальниках, а также мы ездили в Таллинн, где прошла фотосессия в стиле pin up. Кроме того, мы готовили для девушек видеовизитки, это была очень напряженная работа, требовалось 8 часов, чтобы сделать съемку, и на монтаж часов 5-6. Все визитки были сделаны на улицах Нарвы».

Фото: Ольга Чепурнова

В каждой косметичке должно быть… чувство юмора

Стоит отметить, что в ходе предварительных мероприятий девушки сдружились, несмотря на то, что они соперницы. Перед финалом волновались не только участницы, но и члены жюри. Один из них, шоумен Александр Александрин, поделился, что он ненавидит оценивать и брать на себя ответственность за принятие сложных решений в этом конкурсе: «Чувствую себя ужасно, если из-за меня кому-то что-то не достанется! Что касается моих судейских критериев, то я оцениваю прежде всего эстетику и чувство юмора. Я считаю, что если у женщины это есть, она идеальна. А природную красоту оценивать не мне. А вообще хочу сказать, что этот конкурс имеет важное значение, потому что красота есть, но мы должны давать возможность ее демонстрировать». С ним согласился и председатель жюри, предприниматель и политик, отец пятерых детей Андрус Тамм: «Мисс Нарва должна быть красивая, умная и обладать чувством юмора, потому что чувство юмора – это высшая степень человеческого интеллекта».

Фото: Ольга Чепурнова

Во всей красе

Что ж, в финале конкурса каждая девушка имела возможность показать себя во всей красе – продемонстрировать свои наряды и прически, свое обаяние, умение двигаться и держаться на сцене, творческие и интеллектуальные способности. Программа финального гала-концерта включала в себя классический набор: приветственный выход, творческий конкурс «Домашнее задание», интеллектуальный конкурс, дефиле в купальниках и дефиле в вечерних платьях. Наверное, более всего каждая девушка раскрылась в творческом конкурсе, предлагая свои домашние заготовки – кто танец, кто песню, а одна из девушек пригласила членов жюри подняться на сцену и прямо на глазах создала рисунок, используя баллончики аэрозольной краски.

Фото: Ольга Чепурнова

Интеллектуальный конкурс включал в себя вопросы членов жюри и зрителей из зала. Среди них были, например, вопросы о том, что девушка сделала бы, если б нашла миллион евро; какой бы город она выбрала для жизни; что бы она сделала, если б была возможность стать невидимкой, и другие. Одной из девушек предлагалось назвать интересные и важные события, которые проходят в Нарве, и она ответила, что ее любимый праздник в Нарве – День города. На вопрос, отдала бы она победу другой участнице, одна из конкурсанток ответила, что сделала бы это без огорчений, так как участвует в конкурсе, чтобы попробовать себя в чем-то новом. А другая девушка сказала, что пришла сюда, чтобы победить.

Между конкурса­ми выступали творческие группы из Нар­вы: танцевальные коллективы «Галатея», «EK Studio», тандем «Бит+». Гвоздем концертной программы была поп-группа «Марсель» из Санкт-Петербурга.

Фото: Ольга Чепурнова

Выбирало жюри и зрители

Решением жюри титулы распределились следующим образом: мисс совершенство стала Анастасия Хохлова, мисс элегантность – Элис Бойцова, мисс очарование – Илона Федорова, мисс женственность – Надежда Гулова, мисс грация – Кристина Свиридова, мисс обаяние – Анна Щедренкова, мисс вдохновение – Александра Пенттинен, мисс индивидуальность – Александра Гуркина. На протяжении всего конкурса шло смс-голосование, где каждый желающий мог поддержать свою фаворитку. Участница, набравшая максимальное число голосов в смс-гонке, стала обладательницей титула вторая вице-мисс Нарва, его завоевала Надежда Гулова. Еще один высокий титул был присужден зрителями в ходе интернет-голосования на информационном портале limon.ee. Их решением титула «Мисс зрительских симпатий» была удостоена Анна Щедренкова. По результатам голосования жюри – первая вице-мисс Нарва – Анна Щедренкова. Специальный приз от Городского собрания получила Александра Гуркина. Ну а победительницей конкурса «Мисс Нарва 2019», которую также определило жюри, стала ученица Нарвской школы для взрослых Анастасия Хохлова.

Фото: Ольга Чепурнова

Многие из девушек еще учатся или только начинают работать. Для них участие к конкурсе – важная веха, это шанс найти новых друзей и пообщаться со специалистами сферы шоу-бизнеса, это участие в интересных поездках, встречах и мероприятиях, возможность карьерного роста и реализации своего творческого потенциала.

Елена Чепурнова



