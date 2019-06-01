+Галерея. В Нарве «успокаивают движение»

Дата публикации: Сегодня, 10:26 Просмотрено: 60

Нарвитянам следует привыкать к новому скоростному режиму и стилю вождения. Масштабные изменения, происходящие на проспектах Кангеласте и Выйду, а также на улице Креэнхольми, - это только первые шаги по «успокоению движения» автотранспорта.

На встрече в ДК «Ругодив» о Программе повышения безопасности пешеходов рассказывали с помощью демонстрации на слайдах конкретных примеров из опыта Швеции и других европейских стран. Софья Боборенко

Именно такой неологизм прозвучал из уст одного из чиновников на инфочасе Нарвской городской управы, который прошел 14 ноября в ДК «Ругодив».После начала работ по расширению зон пешеходных переходов на пр. Кангеласте в соцсетях поднялась волна недовольства происходящими изменениями. Для того чтобы разъяснить цели и задачи проводимых работ, Нарвская городская управа и пригласила всех заинтересованных жителей на встречу в «Ругодив». Пришедших оказалось меньше ожидаемого, в основном это были мужчины, как выяснилось позже, многие из них были таксистами и водителями автобусов.

«Нулевая смертность»

Специалисты департамента городского хозяйства рассказали, по какой причине город ожидают значительные изменения в части городских дорог. Дело в том, что Эстония присоединилась к новой европейской программе «Нулевая смертность» (Zero Vision), запустив Программу повышения дорожной безопасности на 2016-2025 годы.

Согласно этой программе необходимо предпринимать такие действия, которые предотвратят на дорогах Эстонии гибель людей или получение тяжких увечий в результате ДТП. Дмитрий Дьяков подробно рассказал об исследованиях в различных европейских странах, которые обосновывают основные положения данной программы. Так, при скорости автотранспортного средства 50 км/час при столкновении с пешеходом вероятность увечий или смертельного исхода почти в два раза выше, чем при скорости 30 км/час. Следовательно, основная цель – добиться снижения скорости автомобиля до 30 км/час перед пешеходными переходами. Для этого недостаточно просто установить знаки, ограничивающие скорость. Статистика утверждает, что 85% водителей существенно нарушают скоростной режим, если дорога это позволяет.

Следовательно, необходимо «заставить» водителя инстинктивно снизить скорость – то есть, «успокоить движение» по полосам. Для этого и вводятся различные меры, в том числе, сужение полос перед пешеходными переходами, заставляющее водителей реально снижать скорость.

Согласно тезисам Программы «успокоение движения» направлено на снижение числа конфликтов между сидящими за рулем машины и незащищенными участниками движения, а также на уменьшение степени тяжести этих конфликтов. Исследования показывают, что применение подобных мер снижает число серьезных ДТП на 80 %. Один из постулатов программы – если на участке ещё не произошла авария, это не значит, что он безопасный, поэтому не следует ориентироваться на количество дорожно-транспортных происшествий на нем.

Государство позаботилось

Напомним, что Нарва получила от государства на работы по Программе повышения дорожной безопасности 404 545 евро, из городского бюджета на проект пошло ещё 50 тысяч евро. Как прозвучало на встрече, такую поддержку получили всего три самоуправления - Таллинн (184 148 евро) и Пярну (134 750 евро).

Собравшихся в ДК «Ругодив» такая информация не обрадовала. Люди высказывались в том ключе, что на эти деньги следовало бы осветить все существующие пешеходные переходы, убрать рекламные щиты, обрезать деревья, отремонтировать тротуары и дороги – все это привело бы к реальной безопасности пешеходов. Также звучали мнения, что новый проект отдает предпочтение только пешеходам, ставя водителей автотранспорта в ущемленное положение. С другой стороны, специалисты говорят, что до сегодняшнего дня дорожное строительство на протяжении последних 50 лет ставило во главу угла именно транспорт, а не пешеходов, поэтому сейчас необходимо убрать этот перекос.

«Это еще не пробки»

Если заглянуть в Программу, то цель её обозначена следующим образом: «Транспортная система Эстонии обеспечивает доступное, удобное, быстрое, безопасное и бесперебойное передвижение людей и грузов». Нарвитяне, пришедшие на встречу, никак не могли согласиться, что предлагаемые меры по сужению городских проспектов будут соответствовать этому положению. Выступавшие замечали, что изменения будут создавать дополнительную нервотрепку и необоснованное замедление движения. Как уже показывает практика, на улицах города начали возникать пробки в тех местах, в которых их раньше никогда не было. Василий Михайлов, старший специалист службы охраны порядка, на это заметил, что «пробки в Нарве, безусловно, появятся, но то, что мы наблюдаем сейчас, – это ещё не пробки».

Михайлов видит причину появления пробок в том, что согласно статистике, за последние 10 лет количество автомобилей, зарегистрированных в городе, возросло почти в два раза, с 9 до 20 тысяч. Многие водители игнорируют правила ПДД, а полицию невозможно поставить на каждом перекрестке. Словом, городские власти, исполняя требования Программы безопасности, и дальше будут предпринимать меры по воплощению в жизнь принципов программы «Нулевой смертности».

Статистика утверждает, что 85% водителей существенно нарушают скоростной режим, если дорога это позволяет. Следовательно, необходимо «заставить» водителя инстинктивно снизить скорость – то есть, «успокоить движение» по полосам.

А что зимой?

Специалисты горуправы подчеркнули, что на проспекте Кангеласте после реконструкции сохранятся две полосы движения в каждую сторону. Однако водители высказали большие сомнения, что зимой они будут расчищены должным образом. Мэр Нарвы А. Евграфов пообещал, что сотрудники департамента городского хозяйства будут пристально следить за состоянием дорог и выставлять фирме-подрядчику штрафы за снежные сугробы выше 70 см. Зал встретил это заявление весьма скептически.

Отсутствие информации

Проект, по словам специалистов, прошел необходимую экспертизу в Департаменте шоссейных дорог. Стадия проектирования и все согласования проходили в течение двух лет, однако для нарвитян начало строительных работ оказалось неожиданностью. Алексей Евграфов признал, что «с информированием населения не все гладко», и пообещал, что в дальнейшем нарвитян будут держать в курсе готовящихся изменений:

- Когда приступим к следующим проектам, например, к реновации улицы Кереса, мы обязательно будем собирать людей и рассказывать, что мы планируем делать, как это будет происходить и когда.

Горожане потребовали назвать поименно лиц, ответственных за проект. В ответ они услышали, что разработку проекта осуществляла таллиннская фирма EXTech Design OÜ, и местные власти сейчас уже не могут ничего менять в проекте. Кто же подписывал проект со стороны Нарвы, кто согласовывал два года все эти изменения? Вопрос на встрече остался без ответа. Но мы спросили об этом главного архитектора Ивана Сергеева в понедельник на инфочасе в горуправе. Он пояснил, что городские специалисты согласовывают проект - каждый по своей части, какого-то одного лица, подписывающего документы, нет. Словом, как у сатирика Аркадия Райкина: “Кто шил костюм? Мы!”, - отвечает все ателье хором.

Учитывать мнение горожан можно и нужно

Напомним, что совсем недавно во время обсуждения проекта реконструкции части ул. Раху, проходящей мимо гаражных кооперативов, собственники гаражей смогли отстоять свое видение изменений. Тогда людей не устроил предложенный проект, его обсуждали с представителями Департамента развития и экономики и планировщиками; в результате первоначальный проект (например, предусматривающий коллекторную дорогу и закрытие въездов) был переделан таким образом, что были учтены замечания и возражения горожан. В данном случае речь шла о земельной собственности, принадлежащей гаражным кооперативам, поэтому мнение их владельцев спросили. В случае городской собственности, получается, все решают чиновники и специалисты.

Как стало известно нашему изданию, городская управа задумывается о том, чтобы в следующем году заказать анализ дорожного движения в Нарве. Напрашивается вопрос: почему этого не было сделано до того, как были приняты в работу проекты по реконструкции Таллиннского шоссе, Кангеласте и двух других улиц, а также транзитной улицы Кереса, проект которой уже существует, но найти его в свободном доступе и ознакомиться с ним невозможно?

Ещё раз о кольцах

Присутствовавшие в ДК «Ругодив» хотели задать вопросы и по другим участкам дорог, вызывающим недовольство – например, перекрытие разворота у магазина «Призма» или круг на ул. Пушкина. Специалисты департамента городского хозяйства отказались комментировать подробно эти вопросы, аргументировав свой отказ заданной темой встречи. Однако мэр все же озвучил два факта. Первый: временное «пластиковое» кольцо на ул. Пушкина будет в следующем году заменено на постоянное, и радиус его будет больше нынешнего. Второй факт: значительная реорганизация ожидает большое нарвское кольцо, в ходе реконструкции ул. Кереса оно станет турбокольцом, то есть, на самом кольце поменять ряд в движении будет невозможно.

Разговор будет продолжен

В понедельник, 18 ноября комиссия горсобрания по городскому хозяйству провела запланированное ранее заседание, посвященное, в том числе, и вопросу сужения улиц. На нем присутствовали не только депутаты и чиновники, но и представители таксофирм, водители автобусов. Какие вопросы поднимались и к каким итогам пришли собравшиеся, читайте в следующем номере нашей газеты.

Софья Боборенко

Фотогалерея: Светлана Зайцева



