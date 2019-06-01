Победительницей конкурса "Мисс Нарва-2019" стала Анастасия Хохлова

В субботу, 16 ноября, в культурном центре "Ругодив" прошел финал конкурса красоты "Мисс Нарва-2019". Победительницей стала ученица Нарвской школы для взрослых Анастасия Хохлова.

Анастасия Хохлова. Автор: missnarva.ee

За титул первой красавицы города боролись восемь участниц, которым нужно было проявить себя в нескольких конкурсных выступлениях: знакомство-приветствие, творческий номер от каждой девушки, интеллектуальный конкурс, дефиле в купальниках, дефиле в вечерних платьях.

Хедлайнером шоу стала российская поп-группа "Марсель".

Источник: rus.err.ee