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Город / В центре вниманияПобедительницей конкурса "Мисс Нарва-2019" стала Анастасия Хохлова

Дата публикации: Вчера, 10:58 Просмотрено: 122

В субботу, 16 ноября, в культурном центре "Ругодив" прошел финал конкурса красоты "Мисс Нарва-2019". Победительницей стала ученица Нарвской школы для взрослых Анастасия Хохлова.

Победительницей конкурса "Мисс Нарва-2019" стала Анастасия Хохлова
Анастасия Хохлова. Автор: missnarva.ee

За титул первой красавицы города боролись восемь участниц, которым нужно было проявить себя в нескольких конкурсных выступлениях: знакомство-приветствие, творческий номер от каждой девушки, интеллектуальный конкурс, дефиле в купальниках, дефиле в вечерних платьях. 

Хедлайнером шоу стала российская поп-группа "Марсель".

Источник: rus.err.ee

 

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