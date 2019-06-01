Малоимущие могут получить горячий суп и продуктовые наборы

Дата публикации: Вчера, 09:52 Просмотрено: 243

С наступлением холодов становится актуальной возможность поесть горячей еды. Есть ли у тех, кто нуждается, возможность получить суп или другую горячую пищу в Нарве?

Зинаида Васильевна

Иллюстративное фото.

С этим вопросом мы обратились в Департамент социальной помощи Нарвы и получили ответ от главного специалиста Отдела здоровья и социальной работы Аллы Оявере.

Алла Оявере:

- В Нарве существует возможность бесплатно получить горячий суп. Порядок оказания данной услуги действует с 2010 года. Право на получение помощи от суповой кухни имеют люди из малообеспеченных семей, оформляющие у нас в департаменте прожиточное пособие, или семьи, где на первого члена приходится нетто-доход менее 50 процентов от ставки минимальной зарплаты, а на каждого последующего – менее 40 процентов. Второе условие получения помощи суповой кухни - люди должны быть зарегистрированы в Нарве.

Для того, чтобы получить порцию бесплатного супа и хлеб, необходимо обратиться в департамент, написать соответствующее ходатайство и получить купон на питание. Выдача супа происходит по будним дням в здании Нарвского центра социальной работы по адресу: ул. Маслова, 3.

Госпожа Оявере рассказала, что услуга суповой кухни не является особенно популярной, в среднем каждый месяц её услугами пользуются примерно пять-шесть человек. Тем не менее отказаться от неё городу не представляется возможным.

Алла Оявере:

- Люди, получающие прожиточное пособие, хорошо осведомлены об этой услуге, но пользуются ею мало. Некоторым не подходит время выдачи супа – 12 часов дня, для некоторых непреодолимым препятствием становится условие трезвости. Однако отказываться от этой услуги город не имеет права, так как люди, обращающиеся за горячей едой, постоянно меняются. Согласно закону, местное самоуправление обязано оказать нуждающемуся человеку незамедлительную социальную помощь в случае такой необходимости. Например, когда человек возвращается из мест заключения, в день обращения в департамент он сразу может получить горячее питание, что немаловажно для тех, у кого нет своего дома. Другими словами, бесплатный суп – это часть незамедлительной соцпомощи наряду с приютом и ночлежным домом. Вкусовые качества супа контролируются, заверила наших читателей главный специалист. Кухня, работающая на улице Маслова, кормит все учреждения социальной помощи – и приют, и Ночлежный дом, и Дом попечения. На этой кухне заказывают платные обеды и горожане, получающие услуги на дому. Суп готовится ежедневно в заказанных количествах, так что излишков не остается.

Продуктовые наборы – по 16 кг

Малый интерес к этой услуге Оявере объясняет тем, что людям, по всей видимости, хватает помощи от других видов услуг, предоставляемых городом. Среди таковых - бесплатные обеды в выходные дни, которыми нуждающихся по договоренности с городом обеспечивает Воскресенский собор. Для получения этой услуги также необходимо получить купон на питание в Департаменте социальной помощи.

Также департамент активно сотрудничает с «Армией спасения» и «Продуктовым банком», направляя к ним нуждающихся нарвитян. Так, люди получают большой набор продуктов (16 кг на каждого члена семьи) в рамках европейской продуктовой помощи и по спискам, утвержденным Министерством соцдел. Только на прошлой неделе такие наборы получили около 600 семей. Эта помощь оказывается дважды в год.

А еще любой человек, даже не получающий помощь от департамента, может ежедневно по будним дням получать бесплатно хлеб. Его выдача проводится с 11 до 13 часов по адресу: ул. Кренхольми, 16А. «Продуктовый банк» самостоятельно проводит различные программы, призванные закрывать потребности людей в продуктах. Обратиться к нему за помощью может любой человек.

Софья Боборенко











