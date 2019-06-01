В Нарве в приуроченном к старту фестиваля KinoFF флешмобе примут участие 90 человек

В Нарве в пятницу вечером стартует первый в истории Ида-Вирумаа кинофестиваль KinoFF, на котором покажут новинки российского кино. Перед открытие в городе пройдет массовый флешмоб.

KinoFF в Нарве. Автор: Анастасия Волкова/KinoFF

Фестиваль пройдет в двух городах Ида-Вирумаа - с 15 по 17 ноября в Нарве и с 22 по 24 ноября в Кохтла-Ярве. Всего покажут семь фильмов, из которых шесть были представлены в этом году на российском кинофестивале "Кинотавр".

Открытие фестиваля состоится в 17:45 в торговом центре "Астри" в Нарве массовым флешмобом, который, по замыслу организаторов должен привлечь внимание к этому кинофестивалю, передают утренние новости ETV+.

"Задействовано будет около 90 человек. Это и дети, и подростки и уже совершеннолетние. Флэшмоб этот нацелен на то, чтобы привлечь большее количество людей к кинофестивалю. Чтобы они проходя мимо магазинов неожиданно узнали об этом, если они до сих пор еще не настолько социально активны и не слышали об этом фестивале, таким образом они смогут узнать", - рассказала режиссер Валерия Ветошкина.

Источник: rus.err.ee