Можно ли занять пустой подвал?

Дата публикации: Сегодня, 10:42 Просмотрено: 229

Наши читатели часто звонят или приходят в редакцию, чтобы задать вопросы, касающиеся жизни и деятельности квартирных товариществ. Сегодня отвечаем на очередной такой вопрос.

Иллюстративное фото.

- Может ли квартирособственник самовольно занять общие подвальные помещения?

- Общие помещения дома, например, подвальные помещения, являются долевой собственностью всех квартирособственников дома (часть 3 и 4 статьи 4 Закона о квартирной собственности и квартирном товариществе). Это положение всё же не даёт каждому собственнику квартиры право пользоваться общими помещениями по своему усмотрению, без учета интересов других долевых собственников. Часть 2 статьи 12 указанного закона ограничивает право личного пользования случаями, когда пользование входит в противоречие с принципом добросовестности или правомерными интересами третьего лица. На практике противоречия имеют место, например, в случае если один собственник занял два или более подвальных бокса, а другому собственнику не досталось ни одного.

Если другие квартирособственники не возражают, что общие помещения дома будет использовать один собственник, если также не имеют место существенные перестройки подвального помещения, то правоотношения можно оформить решением большинства голосов квартирособственников на общем собрании. Если же в подвале сделаны существенные перестройки, то необходимо соглашение всех причастных собственников конкретного подъезда. В случае, если самовольное пользование существенно нарушает интересы других собственников и они не хотят с ним мириться, то можно потребовать, чтобы пользование общей вещью осуществлялось в соответствии с интересами всех собственников, и просить через суд определить справедливый порядок пользования на основании части 5 статьи 72 Закона о вещном праве.

В границах обычного пользования собственники должны руководствоваться частью 1 статьи 72 Закона о вещном праве, согласно которой собственники владеют и пользуются общей вещью по соглашению или по решению большинства долевых собственников, если этому большинству принадлежит большая доля в общей вещи. Если же имеет место существенное изменение вещи, то должно быть достигнуто соглашение всех квартирособственников жилого дома согласно части 1 статьи 74 Закона о вещном праве. К такой точке зрения пришел Государственный Суд в решении №3-2-1-55-00 от 25.04.2000.

Марина СУХНЕВА,

юрист KETA ÕIGUSBÜROO OÜ,

магистр права



