Новый учебный комплекс в Нарве построят по эскизу Tahvel

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На прошлой неделе в актовом зале Кесклиннаской гимназии был оглашен победитель конкурса на лучшее архитектурное решение будущей госгимназии в Нарве, а также концепцию реконструкции учебного здания Нарвской Кесклиннаской основной школы. Всего на конкурс было представлено шесть проектов.

Проект Tahvel лучше других решает конкурсную задачу. Фото: Наталья Соболева

С главной задачей конкурса — объединить два учебных здания в единый «образовательный городок» — на взгляд членов жюри, лучше всего справилось столичное архитектурного бюро Salto, предложившее проект под названием Tahvel («Доска»). Коллектив дизайнеров и архитекторов этого бюро, известного в Эстонии и за ее пределами такими проектами как временный театр из сена для театрального коллектива NO99, здание Балтийского института Фильма и Медиа, а также музей Fotografiska в Таллинне, на оглашении результатов конкурса представляла одна из основателей бюро Маарья Каськ. Она отметила, что наибольшую трудность при создании проекта вызывало требование создать хорошо вписывающийся в городскую застройку ансамбль будущей госгимназии с историческим зданием бывшей первой школы.

Победивший проект заслужил высокую оценку канцлера Министерства образования Марта Лайдметса, который огласил результаты конкурса. Господин Лайдметс назвал проект Tahvel современным и лучшим для этого места. Он заверил, что министерство будет работать вместе с городом и школами, чтобы нарвские выпускники не имели проблем с эстонским языком и получили возможность учиться в эстонских вузах. А академические знания нарвских учащихся, заметил канцлер, уже и сейчас находятся на высоком уровне.

«Чувствительная и элегантная»

Интересно, что все входившие в жюри архитекторы являются профессионалами высокого уровня и каждый из них так или иначе связан с Нарвой. Это Юлар Марк, работавший в начале 2000-х главным архитектором Нарвы, это Калле Веллевоог, руководитель архитектурного бюро JVR, победившего в конкурсе на реконструкцию зоны отдыха Йоаорг (а сейчас в основном по проекту этого же бюро ведется реконструкция Нарвского замка), это Маргит Ауле, один из авторов проекта музея текстиля на Кренгольме.

Единственным представителем в жюри от нашего города был главный архитектор Нарвы Иван Сергеев. Он рассказал, что перед участниками конкурса стояла сложная задача «решить всю территорию единым комплексом», отчего и сам конкурс был объявлен на два образовательных учреждения одновременно. На встречу с коллегами в Таллинн Иван, по его словам, поехал «подготовленным», поскольку все члены жюри имели возможность познакомиться с работами заранее.

Иван Сергеев:

- Эти работы мы обсудили с коллегами из городской управы и расставили свои приоритеты, с которыми я и отправился в Таллинн. Члены жюри постарались отметить преимущества каждой работы. У выигравшей, к примеру, есть определенная чувствительность и определенная… элегантность в том, как она решает поставленную задачу.

Маргит Каськ на фоне эскиза Tahvel. Фото: Наталья Соболева

Жюри ведь не смотрит только на картинки. Оно обращает внимание на такие детали, как ориентация классов, достаточной ли будет освещенность, какой ширины будут коридоры и можно ли будет на переменах по ним безопасно передвигаться, не слишком ли много лестниц, существуют ли нормальные пути эвакуации... Важно в целом, дает ли проект атмосферу единого образовательного городка. На основании такого детального разбора победившая работа просто оказалась лучше.

Следующим этапом, по словам Сергеева, станет заключение договоров на создание строительных проектов с выигравшей конкурс фирмой. При этом договор на проектирование госгимназии будет заключен Министерством образования и науки, а договор на осуществление реконструкции Кесклиннаской основной школы - городом.

По словам Ивана Сергеева, находящиеся в данный момент в частном ведении гаражные боксы — это не самое удачное соседство, но этот аспект учитывался при составлении конкурсного задания и победившая конкурсная работа с ним считается.

Переезд на время стройки

Что же будет сделано на объединенной основной школой и госгимназией территории с символичным названием Tahvel? Планировкой предусмотрено оставить в историческом виде старое здание Кесклиннаской гимназии (в будущем основной школы — прим. ред.), столетие которой будет отмечаться в 2026 году. Из пристроенных к нему после войны частей останется только спортивный зал, поскольку строительство спортивных объектов программой реконструкции основных школ не финансируется. Остальные пристройки подлежат сносу.

После сноса старых пристроек к зданию будет добавлено новое крыло, но после реконструкции основная школа в любом случае станет меньшей по площади и объему нежели ныне.

К основной школе будет примыкать двор госгимназии, окруженный своеобразной колоннадой. Само здание гимназии построят на склоне вдоль улицы Пушкина.

С интересом материалы победившего эскиза рассматривали педагоги Нарвской Кесклиннаской гимназии. Директор гимназии Анна Зубова считает, что кое-что вверенная ей школа от соседства с госгимназией получит.

Анна Зубова:

- Это будет единый образовательный комплекс. Учащиеся нашей школы привыкнут к гимназии. Она станет им близкой, знакомой. Они смогут общаться с гимназистами и получат естественную языковую среду.

Наталья Соболева







