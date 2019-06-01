«Красивый дом Нарвы 2019»: названы победители

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В зале Нарвской городской управы были награждены победители конкурса «Красивый дом Нарвы 2019».

Второе место в конкурсе «Красивый дом Нарвы 2019» получил детский сад Kirsike (Тиймана, 11). Фото: Наталья Соболева

Первое место в этом году не присуждалось, так как среди участников конкурса не нашлось объекта, который удивил бы конкурсную комиссию новым и необычным решением. Второе место получил детский сад Kirsike (Тиймана, 11). Специальной премией были отмечены православный храм Нарвской иконы Божьей Матери и находящаяся при нем богадельня (Раквере, 35). Детсад и храм были представлены в категории «Социальные, промышленные, бизнес-объекты и учреждения образования».

Комментируя участие своего коллектива в конкурсе, заведующая детсада Kirsike Альбина Метса сказала, что самое главное в этом деле - собрать сплоченную дружную команду.

Альбина Метса:

- Нам очень повезло, что у нас собралась такая дружная команда единомышленников. Идеи у нас рождаются сами собой, в основном стараемся придумывать что-то совершенно новое, чего нет еще ни у кого в городе. Мы чувствуем, что отличаемся от других детских садов, и рады, что существуют такие конкурсы, благодаря которым мы можем показать себя и мотивировать горожан украшать свои дома и участки.

По словам Отца Виталия, настоятеля Храма Нарвской иконы Божьей Матери, благоустройство территории - очень важная часть жизни и развития храма.

Виталий Гаврилов:

- Мы стремимся отличаться от других городских объектов прежде всего потому, что хотим быть чем-то очень светлым, похожим на райский мир. Хочется, чтобы человек приходил к нам и погружался в эту атмосферу, отвлекался от насущных проблем. Я считаю, что пространство, которое нас окружает, очень сильно влияет на наш внутренний мир. Когда вокруг красиво, мы чувствуем себя гораздо лучше и спокойнее.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов, руководители и специалисты Департамента городского хозяйства поблагодарили победителей за прекрасный, достойный уважения и благодарности труд, который радует глаз и дает новые идеи по украшению своих домов другим нарвитянам.

По информации Городской канцелярии