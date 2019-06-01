Нарвитян спросят, нужен ли в городе дом для людей с психическими расстройствами

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Министр социальных дел Танель Кийк и руководство города во время визита представителей Министерства социальных дел в Нарву обсудили возможность создания здесь специального дома, в котором будут жить люди с психическими расстройствами.

Вопрос о том, где следует разместить дом для людей с психическими расстройствами — в городе или на его окраинах — требует обсуждения.

1 ноября министр лично встретился с руководством города, чтобы обсудить планы по строительству дома для людей с психическими расстройствами. Директор Департамента социальной помощи г. Нарва и член горуправы Елена Васильева на прошедшем инфочасе для журналистов сказала, что переговоры продолжатся, окончательного решения на данный момент нет. Она отметила, что сейчас обсуждается возможность совместить два проекта.

Министр cоциальных дел Танель Кийк.

- В рамках программы развития правящая фракция «Кодулинн Нарва» выдвинула предложение строить новый Дом попечения, в котором мы можем совместить две услуги – услугу для людей с психическими заболеваниями и услугу дома попечения, сделав эти услуги доступными в одном здании, возможно, в разных корпусах. Насколько нам удастся это сделать, мы пока сказать не можем, но работаем над этим. Проект по созданию домов для людей с психическими расстройствами длится до 2023 года, так что время для принятия решения ещё есть, - сказала она.

В шаговой доступности

Тема строительства в Нарве специального дома на 24 жителя с психическими расстройствами появилась летом, когда государственное предприятие Hoolekandeteenused, которое занимается строительством таких учреждений по всей Эстонии, обратилось к городским властям Нарвы с просьбой дать согласие на строительство объекта и выделить под него земельный участок. Самофинансирования со стороны местного самоуправления для создания такого дома не требуется. Расходы на строительство и содержание домов государство берет на себя (используя средства структурных фондов ЕС). Однако важно расположение здания – по условиям проекта оно должно располагаться в черте городской застройки, чтобы его клиенты могли самостоятельно посещать библиотеку, магазин или аптеку, пользоваться медицинской помощью. Все это должно находиться в пределах одного или полутора километров, то есть в шаговой доступности.

По информации err.ee, в августе в СМИ развернулась дискуссия о строительстве в Нарве дома для людей с психическими расстройствами. Радиостанция Vikerraadio рассказала о планах Hoolekandeteenused, тогда же прозвучали и опасения, высказанные мэром А. Евграфовым о безопасности такого соседства для населения города.

Елена Васильева: опыт Департамента социальной помощи свидетельствует, что людям с психическими расстройствами нужен постоянный присмотр. Фото: Софья Боборенко

СМИ представили дело таким образом, что Нарва против создания подобного учреждения, а министр социальных дел Танель Кийк попросил мэра отбросить предубеждения. В ответном письме, написанном мэром после заявления министра, Евграфов выразил удивление, что министр делает выводы на основании информации из СМИ вместо того, чтобы сделать запрос местному самоуправлению. В этом письме мэр подчеркнул, что считает неразумным строительство дома попечения для людей с психическими расстройствами в центре, где много школ и детсадов, но в программе развития города Нарва запланировано развитие услуги для людей с психическими расстройствами.

Спросят общественность

Елена Васильева подчеркнула, что вопросом создания дома для людей с психическими расстройствами городские власти занимаются всего три месяца, в то время как в соседнем Силламяэ на то, чтобы обсудить все нюансы и построить подобный дом, ушло почти два года. Она попросила местные СМИ не торопить городские власти, поскольку вопрос сложный. В то же время директор департамента заверяет, что он будет решен.

Е. Васильева подчеркивает, что городские власти не знают, какие люди и с какими диагнозами будут населять дом.

- Роль местного самоуправления заключается только в том, чтобы дать разрешение на строительство дома, а направлять клиентов к нам будет государство, - сказала она.

Удивительно (редкий случай в нарвской практике), но к обсуждению данного вопроса местные чиновники хотят привлечь и общественность.

- Мы вынесем эту тему на суд общественности, как это было сделано и в других городах. Например, в Пайде состоялся форум по поводу создания подобного учреждения, и люди высказались против, - рассказала Васильева.

Многие страхи людей необоснованны, говорит директор департамента, но у нарвского социального департамента имеется свой опыт в работе с людьми, имеющими психические расстройства. Так, нарвский Центр социальной работы оказывает нескольким горожанам услугу “жизнь в обществе”, очень похожую на то, что предлагается для клиентов планируемого дома. Оказалось, за некоторыми пациентами нужен постоянный присмотр, так как даже один человек может создать много проблем для персонала. Васильева подчеркивает, что задача властей – учесть все риски, потому и спешить не следует.





Наша справка: В настоящее время порядка 40 нарвитян находятся в домах для людей с психическими расстройствами по всей Эстонии. Согласно данным статистики (2016 г.), количество людей, у которых врачи установили умственную отсталость, за 5 лет выросло в Нарве вдвое, со 100 до 207 человек. Всего в Нарве зарегистрировано порядка 600 человек с психическими расстройствами. Большинство из них проживают в квартирах и свободно ходят по улицам.

Софья Боборенко









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