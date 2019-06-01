Появится ли в Нарве улица имени Георга Отса?

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С предложением назвать безымянную улицу, сквер или площадь именем Ивана Федоровича Крузенштерна или Георга Карловича Отса к Нарвскому горсобранию обратился Всемирный клуб петербуржцев.

Автор: google maps

В 2020 году исполняется 100 лет со дня рождения Георга Отса и 250 лет со дня рождения Ивана Крузенштерна. Как сообщил портал rus.err.ee, председатель горсобрания Ирина Янович считает маловероятным появление в Нарве улицы имени Крузенштерна, но предложение назвать одну из улиц именем Георга Отса ей показалось интересным.

Родоначальник рода Крузенштерна Филипп Крузиус был наместником шведского короля в Нарве, а отец Георга Отса Каарель (Карл) Отс сделал первые шаги как певец в народном театре барона Штиглица.

Напомним, что на рассмотрении горсобрания в настоящее время находится проект о переименовании улиц А.Тиймана и А.Даумана, которых эстонская община считает виновными в расстрелах нарвитян во время событий первой половины 20 века. В ходе общественной дискуссии предлагались различные варианты других названий – как нейтральные (например, Кивилинна или Солдина), так и в честь героев Освободительной войны. Катрий Райк из оппозиционной фракции «Наша Нарва» на вопрос, поддержит ли фракция имя Георга Отса, если с таким предложением выступят депутаты «Кодулинн Нарва», заявила, что оппозиция ещё не обсуждала данный вопрос:

- Это очень спорная тема. Можно найти довольно много исторических личностей, которые были бы связаны с Нарвой намного теснее, чем, например, Отс. Может быть, нам удастся найти и женщину, чьё имя могло бы стать достойным украшением для одной из улиц Нарвы.

Софья Боборенко









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