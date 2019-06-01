+Галерея. В Нарве в один день открылись три площадки

Дата публикации: Сегодня, 11:35 Просмотрено: 186

В понедельник, 11 ноября, в Нарве были открыты три новые площадки: две детские и одна баскетбольная. Новые детские площадки появились в парке Линда и по адресу Кангеласте, 40b. Многофункциональная баскетбольная площадка открылась по адресу Юханова, 3 - около Paju школы.

Первыми «испытателями» нового детского городка в парке Линда стали воспитанники расположенного поблизости детского сада Muinasjutt. Фото: Наталья Соболева

Город

Как пояснил журналистам на открытии площадки в парке Линда мэр Нарвы Алексей Евграфов, при определении мест для установки новых площадок учитывались прежде всего пожелания жителей, а также ходатайства квартирных товариществ, молодежных объединений. Благодаря последним, выражавшим желание иметь современное место для занятий силовыми упражнениями, рядом с детским городком в парке Линда появилась площадка для занятий уличной гимнастикой (воркаут). Озеленение окружающей территории планируется провести в следующем году.

В отличие от площадок, вводившихся ранее, все новые площадки еще во время строительства были оборудованы освещением и видеокамерами. Мэр заверил, что в следующем году эта программа будет обязательно продолжена. Аналогичные комплексы, сказал он, прежде всего появятся в тех районах, где проживает больше всего детей, постепенно ими собираются охватить весь город.

Алексей Евграфов:

- Наша задача сделать площадку не для конкретного дома, а для конкретного микрорайона, где ею могло бы пользоваться максимально большое количество детей. Сейчас отбор мест для установки детских площадок происходит по обращениям КТ и наличию в микрорайоне незанятой городской земли.

Мэр рассказал также о ближайших планах города по возведению молодежного скейт-парка во рву по улице Харидусе. Сейчас, отметил он, уже выделены деньги на проектирование, но поскольку строительство предполагается в охранной зоне, сначала будут проведены археологические исследования. Если с ними не возникнет сложностей, то скейт-парк может появиться уже в следующем году. При ином раскладе строительство отодвинется.

Мэр подчеркнул, что ров — идеальное место для скейт-парка. Нарвитяне навряд ли забыли про скейт-парк, построенный вблизи жилых домов в районе Кренгольма, на шум из которого жаловались местные жители и который в конечном итоге сожгли. Планируемый же парк никому не сможет помешать. Там будут разбиты дорожки, помимо скейтов ребята смогут тренироваться на роликах и спортивных велосипедах.

Наталья Соболева

Фотогалерея: Наталья Соболева



